„Honfoglalózással” hódítják meg a szövetségi államokat az USA-ban a republikánusok és a demokraták

Három tucat amerikai városban gyűltek össze a múlt szombaton, hol néhány százan, hol pár ezren, hogy tiltakozzanak a Donald Trump elnök kérésére a republikánus irányítás alatt álló Texasban elindított politikai gőzhenger ellen.

Greg Abbott kormányzó és az austini képviselőház republikánus többsége rendkívüli ülésszakot hívott össze, hogy úgy rajzolják át a választókörzeteket, hogy az potenciálisan öt többletmandátumot eredményezzen nekik a washingtoni kongresszus alsóházában a 2026-os félidős választáson. A tervüket csak nagy késéssel, ezen a héten tudták végrehajtani, mert több tucat texasi demokrata képviselő Illinois, illetve New York államba utazott, így a jogszabály megalkotásához a 150 fős képviselőházban nem volt meg a 100 főhöz kötött határozatképesség.

A demokraták hétfőn visszatértek Austinba, de nem azért, mert elfogatóparancsot adtak ki ellenük – annak más szövetségi államban nem lehetett érvényt szerezni –, hanem mert az elkerülhetetlen átrajzolásra már felhívták az egész ország figyelmét, amivel két folyamatot indítottak be. Miközben a texasi változtatás ellen bírósági keresetek születtek,

a demokrata vezetésű államok is hasonló manipulációt helyeztek kilátásba,

hogy a saját mandátumaik számát növeljék. Texasban ugyanez a forgatókönyv játszódott le 2021-ben, amikor a demokraták szintén „dezertáltak” az államból, mert Abbott és a republikánusok akkor is a maguk számára kedvezően rajzolták át a választókörzetek határait. Végül visszatértek, a jogszabály megszületett, s azóta napi 500 dolláros bírsággal sújtják azt, aki elfogadható indok nélkül nem vesz részt az austini törvényhozás munkájában.