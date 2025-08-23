Orbán elkészült a győzelmi tervével Horvátországban

Vitorlásjachton fotózták le Orbán Viktort egy horvátországi kikötőben, a képeket Magyar Péter osztotta meg még pénteken. A fotókon szerepelt Orbán sajtótanácsadója, Kaminski Fanny és a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is, aki a képek nyilvánosságra kerülése után posztjában közölte: nemcsak nyaralnak az egy hétre több mint egymillió forintért bérelhető hajón, hanem „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják.

Orbán Viktor péntek éjjeli posztja szerint pedig már el is készültek a győztes stratégiával. A közzétett éttermi fotón Orbán Balázs, Kaminski Fanyi és Máté János, a Miniszterelnöki Programiroda vezetője társaságában mosolyog a kamerába a kormányfő, az asztal közepén egy tablettel, amin „Győzelmi terv 2026” felirat olvasható egy kitátott szájú, nemzeti színű oroszlán képe fölött.

Orbán Viktor Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült. 🇭🇺🇭🇺😎

Orbánnak mindezek mellett még arra is jutott ideje az adriai nyaralásán, hogy találkozzon Zoran Milanovic horvát államfővel.