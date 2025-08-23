Orbán elkészült a győzelmi tervével Horvátországban

Vitorlásjachton fotózták le Orbán Viktort egy horvátországi kikötőben, a képeket Magyar Péter osztotta meg még pénteken. A fotókon szerepelt Orbán sajtótanácsadója, Kaminski Fanny és a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is, aki a képek nyilvánosságra kerülése után posztjában közölte: nemcsak nyaralnak az egy hétre több mint egymillió forintért bérelhető hajón, hanem „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják.
Orbán Viktor péntek éjjeli posztja szerint pedig már el is készültek a győztes stratégiával. A közzétett éttermi fotón Orbán Balázs, Kaminski Fanyi és Máté János, a Miniszterelnöki Programiroda vezetője társaságában mosolyog a kamerába a kormányfő, az asztal közepén egy tablettel, amin „Győzelmi terv 2026” felirat olvasható egy kitátott szájú, nemzeti színű oroszlán képe fölött.
Orbánnak mindezek mellett még arra is jutott ideje az adriai nyaralásán, hogy találkozzon Zoran Milanovic horvát államfővel.