Megszólalt Prigozsin anyja: A fiam tudta, hogy meg fog halni

Számított arra Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője hogy meg fog halni – erről az anyja, Violetta Prigozsina beszélt az orosz Fontanka lapnak.

Prigozsin 2023 nyarán halt meg, miután rejtélyes módon lezuhant a magángépe. Ez két hónappal azután történt, hogy az ukrajnai megszállásban aktívan részt vevő zsoldoshadsereg vezetője – megelégelve a Kreml tehetetlenségét a háborúban – konvojjal indult meg Ukrajnából Moszkva felé, hogy személyesen vonja kérdőre a hadsereg vezetőit. A hadoszlop szinte ellenállás nélkül tett meg több száz kilométert Oroszország területén, de végül nem jutott el a fővárosig, miután Prigozsin – állítólag Putyin és Lukasenka belarusz elnök ráhatására – elállt tervétől. Viszont így is persona non gratává vált a Kreml számára, a zsoldosseregét pedig végül beolvasztották a reguláris hadseregbe.

„Amikor utoljára láttam, olyan volt, mint akit halálra ítéltek” – mondta a 85 éves anyja, akivel egy héttel a végzetes baleset előtt találkozott. Azt is elmondta, hogy a hatóságoktól még mindig nem kapott tájékoztatást a fia halálának körülményeiről.

“Я ему сказала: „Женя, тебя поддержат только в Интернете””. Виолетта Пригожина – о сыне Вечером 23 августа 2023 года в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК “Вагнер” – Общество – 22 августа 2025 | ФОНТАНКА.ру

Prigozsina, aki egy háborúpárti művészeti alkotásokat bemutató galériát vezet, azt mondta, megpróbálta lebeszélni fiát a Moszkva elleni vonulásról, figyelmeztetve, túlbecsüli, mennyien támogatnák. „Nem állt szándékában megbuktatni Putyint, egyáltalán nem. Csak a katonai vezetést akarta felelősségre vonni”. Arra a kérdésre, miért állt meg, azt mondta az idős nő, hogy el akarta kerülni az orosz csapatok közti vérontást.