[{"available":true,"c_guid":"b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ túloldalán kénytelenek várakozni. A Fidesz szerint az Európa Tanács szakértői be akarják engedni a migránsokat.","shortLead":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ...","id":"20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656dd710-f596-4cda-9ea7-62b0fbf2ec30","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","timestamp":"2018. május. 15. 20:45","title":"Európa Tanács: Börtönszerűek a magyar tranzitzónák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve Kásler Miklós szószólójaként is tevékenykedik. Videó. ","shortLead":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve...","id":"20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b4ecb-bdb0-43e5-86f3-5293449f6a20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","timestamp":"2018. május. 14. 16:20","title":"Kérdeztünk volna, de az új emberminiszter lekoptatta a hvg.hu tudósítóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","shortLead":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","id":"20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d981a-ebd9-452c-824e-f8f49cd5bf02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","timestamp":"2018. május. 14. 06:15","title":"Gyanús hívások külföldről: nem lehet elégszer elmondani, mi a teendő ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly károkat szenvedett az észak-koreai Mantap-hegy.","shortLead":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly...","id":"20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9cf8e-f48d-4225-bb64-38ba08174db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","timestamp":"2018. május. 15. 06:03","title":"Akkora volt Észak-Korea egyik atomrobbantása, hogy összeomlott egy 2200 méteres hegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","shortLead":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","id":"20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7916db7f-766c-44c3-96c1-e0f6acbfafd9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","timestamp":"2018. május. 14. 05:05","title":"Visszatér az eső és kicsit hűvösebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozottan tiltakozik Észak-Korea az ellen, hogy az Egyesült Államok az emberi jogok védelmének ürügyén beavatkozik az ország belügyeibe – írta keddi kommentárjában az ország Munkapártjának hivatalos lapja, a Rodong Szinmun. ","shortLead":"Határozottan tiltakozik Észak-Korea az ellen, hogy az Egyesült Államok az emberi jogok védelmének ürügyén beavatkozik...","id":"20180515_eszak_korea_egyesult_allamok_beavatkozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6617c-0868-4458-9179-d59a964ccd41","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_eszak_korea_egyesult_allamok_beavatkozas","timestamp":"2018. május. 15. 10:48","title":"Mégsem olyan nagy a barátság Észak-Korea és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b04d4b-3630-4b8d-b72d-30c26b677668","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"A Willow inspirálta Ron Howardot a Han Solo-előzményfilm forgatása közben.","shortLead":"A Willow inspirálta Ron Howardot a Han Solo-előzményfilm forgatása közben.","id":"20180515_Folytatast_igernek_a_Willowhoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b04d4b-3630-4b8d-b72d-30c26b677668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b9230a-43dc-4854-ab42-aba9efff1039","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Folytatast_igernek_a_Willowhoz","timestamp":"2018. május. 15. 12:04","title":"Folytatás készülhet a kultikus fantasyhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]