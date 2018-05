„Csinálunk pártot?” – teszi fel a kérdést Veiszer Alinda Alföldi Róbertnek. Kiderült, hogy mind Alinda, mind Alföldi gondolkodott már azon, hogy esetleg beszállna a politikába. Ehhez azonban a mostani pártok nem alkalmasak. Egy új, vidékről induló pártra volna ehhez szükségük – mondták. A motiváció? „A pofázáson kívül kéne valamit csinálni.”

Mint korábban már írtuk, megszűnik az Alinda című műsor, a záróadás kedden lesz, a vendég pedig Alföldi Róbert színész, rendező, akit már többször hívtak, de eddig mindig nemet mondott. Korábban azt nyilatkozta, a G-nap előtti HírTV annyira megbántotta, hogy nem akarja legitimálni semmilyen szinten a televíziót.

Most mégis kötélnek állt, és a felvételről futó beszélgetést – amit mi már megnézhettünk – ki is fejti, hogy miért. „Az ügy miatt”: számára nagyon fontos volt a műsor, és mivel megszűnik, nem tehette meg, hogy nem vállalja el.

A beszélgetés meglehetősen rendhagyó, ugyanis felcserélődnek a szerepek, a meghívott vendég kérdezi a műsorvezetőt, időnként még a díszletben megjelenő Alinda neve is átvált Alföldire. Nagyon sok témát érintenek, a szerepcsere miatt olyan az egész, mintha egy kocsmában, kötetlenül beszélgetnének a szereplők kultúráról, politikáról, elvekről ugyanúgy, mint a főzésről, vagy Alinda jövőbeli terveiről. El is hangzik, hogy mostanában mintha megszűntek volna az igazi, nagy beszélgetések.

„Van-e annak egyáltalán értelme, amit csinálunk” – tette fel a kérdést egy ponton Alföldi, utalva arra, hogy a színházban és a médiában is csak nagyon ritkán találkoznak különböző világnézetű emberek. A színész szerint lehet, hogy azok az elvek, amikre ők olyan nagyon büszkék, amit fontosnak tartanak, ugyanúgy bezárják őket is színházi emberként, illetve riporterként, mint azokat a honfitársaikat, kollégáikat, akik teljesen máshogy gondolkodnak. Alföldi úgy érzi, szinte soha nem beszélget olyan emberekkel, akik nem azt gondolják a világról, amit ő. Sőt, nagyon fájlalja azt is, hogy semmiféle teljesítménye nem jut el olyanokhoz, akik nem úgy gondolkoznak, mint ő. Az előadásai is csak a vele nagyjából hasonlóan gondolkodókat erősítik – véli.

Alföldi azt is kifejti, hogy kicsit úgy érzi, hogy mostanában már kénytelen tetszelegni abban, hogy elvei vannak. Egyfajta kényszer, hogy beleszorult a szólásszabadság zászlóvivője szerepébe. „De nem azért, mert olyat kell csinálni, ami nem vagyok, hanem azért, mert már máshogy nem is lehet működni. Ha van egy ügy, akkor nem lehet, hogy nem szólalok meg.” Ez ugyanakkor zavarja, mert sérül a szabadsága: nem azzal foglalkozik, amivel szeretne.

Veiszer Alinda egyébként az utolsó három adásra olyan embereket hívott – Alföldi mellett Presser Gábort és Závada Pált –, akik korábban szintén a tévé múltja miatt nemet mondtak.

Az Alinda utolsó adását kedden 23.05-től nézhetjük meg a Hír TV-n.