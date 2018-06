Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész 76 éves volt. ","shortLead":"A művész 76 éves volt. ","id":"20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce858622-07f4-4c64-b0d9-b2deffcb2c78","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Meghalt Birkás Ákos festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta vizet öntött a pohárba, hivatalos oldalukon jelentették be Paintsil érkezését.","shortLead":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta...","id":"20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd974f4b-63e9-4f31-9fc9-78648ea4e4ab","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Elhagyja a Fradit Joseph Paintsil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni a felhasználói aktivitást a Facebookon. Az ilyen üzenetek egy része hamarosan elapad.","shortLead":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni...","id":"20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e53116-821e-475e-b965-236039f7534f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","timestamp":"2018. június. 11. 09:03","title":"Jó hír: eltörli a Facebook a Messenger mindenkit idegesítő értesítéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszerhasználatos műanyagot látni.","shortLead":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszerhasználatos műanyagot látni.","id":"20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb68bec-ef9c-4e86-a6b5-50e8728ee05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","timestamp":"2018. június. 11. 15:03","title":"Keményet lép az IKEA is: 2020-tól nem árulnak több olyan műanyag dolgokat, melyeket egyszer lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"teol.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna megyei Teol hírportál, amely szerint a hozzátartozóit elvesztő asszony a felelősöket keresi. ","shortLead":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna...","id":"20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3403cc1-c36d-42c9-9e16-1e553621763d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","timestamp":"2018. június. 10. 18:21","title":"Nem tönkrement, hanem megsemmisült a család – megszólalt a dombóvári vihartragédia túlélője - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban kétmilliárdot.","shortLead":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban...","id":"20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52eb7b-42c7-43ba-a2f3-e274947ab03c","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","timestamp":"2018. június. 11. 09:32","title":"Lázár János kétmilliárd forintot osztott szét emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163b076e-1a0f-41fc-91a7-251a6f0f4496","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","timestamp":"2018. június. 11. 10:44","title":"A CÖF jól megkutatta, hogy nincs baj Magyarországon civilügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]