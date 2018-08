Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is hosszabbodnak. ","shortLead":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is...","id":"20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fea3b6-5065-4796-9f08-ba050d8e3f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:34","title":"Káosz jöhet: felállt 112 orvos a Honvédkórházban, nem túlóráznak többet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá azért, mert az önkormányzat szerint előfordulhat, hogy a névválasztás esetleg sérti a péceliek valamely jogát.","shortLead":"Méghozzá azért, mert az önkormányzat szerint előfordulhat, hogy a névválasztás esetleg sérti a péceliek valamely jogát.","id":"20180831_pecelen_hallottam_facebook_csoport_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7347b-0ead-4691-a57b-a4265ba973d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_pecelen_hallottam_facebook_csoport_polgarmester","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:54","title":"A polgármester megtiltotta, hogy Pécelen hallottamnak nevezzenek egy Facebook-csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4919-13ee-481c-afc4-b78bd4f55510","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:52","title":"A Figyelőből kiderül: Soros Györggyel az a baj, hogy nem is igazi zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis vizsgálja, hogy a bevándorlási különadó összeegyeztethető-e ez uniós joggal. A lapunknak megküldött állásfoglalás szerint az nem is kérdés, hogy a jogszabály célja számukra elfogadhatatlan.","shortLead":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis...","id":"20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d78997-3193-487a-b523-59f4ddbc2282","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:00","title":"Brüsszel helyteleníti a bevándorlási különadót, és vizsgálja a beavatkozás lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3032cb-0158-49ce-be44-19deebe44119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Koreában csak kivételes esetben kaphat valaki felmentést a kötelező sorkatonai szolgálat alól, így a 26 esztendős Szon Hung Minnek nagyon fontos, hogy győztesként kerüljön ki az Ázsiai Játékok szombati döntőjéből.","shortLead":"Dél-Koreában csak kivételes esetben kaphat valaki felmentést a kötelező sorkatonai szolgálat alól, így a 26 esztendős...","id":"20180831_szon_hung_min_del_korea_sorkatonasag_katonai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3032cb-0158-49ce-be44-19deebe44119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ec945c-aa54-4c63-a6a8-5804ac4ca01f","keywords":null,"link":"/elet/20180831_szon_hung_min_del_korea_sorkatonasag_katonai_szolgalat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:41","title":"Ha megnyeri a szombati meccset, elkerüli a sorkatonaságot Dél-Korea legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","shortLead":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","id":"20180830_Meghalt_Erich_Lessing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bc1e4-a543-4ee8-9f7a-3f2d24c468f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Meghalt_Erich_Lessing","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:58","title":"Meghalt Erich Lessing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0e5123-dbb5-4ace-b25d-1365ea899a0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek specifikációkkal ruházták fel, és ehhez képest meglepően olcsó a Xiaomi új telefonja. Egy rövid szétszereléses (teardown) videóban feltárul néhány titka.","shortLead":"Remek specifikációkkal ruházták fel, és ehhez képest meglepően olcsó a Xiaomi új telefonja. Egy rövid szétszereléses...","id":"20180831_xiaomi_pocophone_f1_teardown_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0e5123-dbb5-4ace-b25d-1365ea899a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552fa75-c767-448d-99af-ca89e6817ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_xiaomi_pocophone_f1_teardown_video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:03","title":"Itt közelről megnézheti a Xiaomi izgalmas új telefonját – darabokra szedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]