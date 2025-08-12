Zelenszkij: Ukrajna nem fogja feladni Donbaszt, mert az ugródeszka lehetne egy újabb orosz támadáshoz

Ukrajna nem adja át a Donbasz régiót Oroszországnak egy tűzszüneti megállapodás részeként – mondta Volodimir Zelenszkij kedd este a Politico szerint. „Nem fogjuk elhagyni Donbaszt. Ezt nem tehetjük meg. Donbasz az oroszok számára ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához” – tette hozzá.

„Ha ma elhagyjuk Donbaszt, az erődítményeinket, a dombjainkat, az általunk ellenőrzött magaslatokat, akkor egyértelműen hídfőállást nyitunk egy orosz offenzívához. Néhány éven belül Putyinnak ezzel szabad útja lenne mind Zaporizzsje, mind Dnyipro megye, illetve Harkiv felé is – mondta.”

Donald Trump pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ahol az ukrajnai fegyverszünetről is fognak tárgyalni. Korábban Trump azt mondta, hogy a fegyverszünet területek cseréjével, vagy feladásával is járhat. Az ukrán elnök hétfőn jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart.

Az oroszok jelenleg a Krímen kívül négy ukrán régiót tartanak megszállva: Luhanszkot, Donyecket, Zaporizzsját és Herszont, azonban nem mindegyiket teljes mértékben.

Az amerikai elnök ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan milyen területekről lenne szó. „Ha tisztességes megállapodás születik, akkor felfedem az Európai Unió vezetőinek, a NATO vezetőinek és Zelenszkij elnöknek is” – mondta.

A Politico egy forrása azt mondta a lapnak, hogy az Egyesült Államok felvetette azt az ötletet, hogy Ukrajna felajánlhatná a Donbaszt Oroszország déli offenzívájának leállításáért cserébe. Zelenszkij szerint ez mintegy 9 ezer négyzetkilométer lenne, ami a donyecki terület mintegy 30 százaléka és kitűnő hídfőállás egy újabb támadáshoz Ukrajna ellen.

Az ukrán elnök szerint ez a területátadós terv, olyan így mint egy ingatlanügylet. Arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs joga átadni az országa egy részét senkinek. „Az állam micsoda, magántulajdon? A donyecki terület 30 százaléka micsoda, az én magántulajdonom? Vagy a tiéd? Vagy valaki másé? A területek cseréje egy nagyon összetett kérdés, amelyet nem lehet elválasztani a szuverén Ukrajnától és a biztonsági garanciáktól” – mondta.

Azt is kifejtette, hogy bár támogatja Trump törekvéseit, hogy tartós tűzszünetre van szükség egy érdemi tárgyalás előtt, de ez Ukrajna nélkül nem fog menni, nem fogadnak el semmit, amiről nélkülük döntenek. Az ukrán elnök azt mondta, nem tudja, mit fog megvitatni Trump Putyinnal a kétoldalú találkozón, de reméli, hogy szorgalmazni fogja a tűzszünetet, ideális esetben pedig azokkal a szankciókkal fogja sújtani Oroszországot, amivel korábban fenyegetőzött.

Az Európai Tanács hétfőn elfogadott, kedden közzétett nyilatkozatában a tagállami vezetők üdvözölték Donald Trump erőfeszítéseit az orosz–ukrán háború lezárására, és hangsúlyozták, hogy a békének tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, a függetlenséget, a szuverenitást és a területi integritást. Leszögezték, hogy a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, Ukrajna jövőjéről csak az ukrán nép dönthet, a béketárgyalásoknak pedig a tűzszünet után kell kezdődniük.