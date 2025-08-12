Elon Musk megsértődött, jogi lépésekkel fenyegette meg az Apple-t

A techmilliárdos közösségi oldalán arra panaszkodott, hogy sem a X-et, sem a xAI nevű startupjával fejlesztetett Grok chatbotot nem emelik ki az App Store-ban, miközben az előbbi első számú híralkalmazás, az utóbbi pedig az ötödik legnépszerűbb app. Egy másik bejegyzésében pedig kifejtette, az OpenAI-t leszámítva bármely cégnek lehetetlen első helyre kerülni az App Store-ban, és mivel ez szerinte a versenyjogi törvények megsértését jelenti, ezért a xAI perelni fog.

Musk – aki néhány hónapja még Donald Trump egyik fontos tanácsadója volt – egyúttal utalt arra, hogy politikai okokat sejt a fentiek mögött.

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

Az Apple nem kommentálta Elon Musk fenyegetését, ahogyan az xAI sem. Tény, hogy korábban bejelentették az OpenAI chatbotja és az Apple iPhone, iPad és Mac operációs rendszerei közötti integrációt, aminek Musk nem örült, és kijelentette: betiltja az Apple-eszközöket a cégeinél. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója meg is szólalt az újabb fejleményekről, állítása szerint úgy hallotta, hogy Elon Musk az X-et a saját érdekeire használja, és elnyomja a konkurenciát, illetve azokat, akiket nem kedvel.

Nyilvános kirohanást rendezett Elon Musk, miután az Apple beépítette a ChatGPT-t az iPhone-okba Betiltaná a cégeinél az iPhone-okat Elon Musk, mert szerinte „hátborzongató kémprogram” az Apple újdonsága, és a vállalatnak fogalma sincs arról, mi történik az OpenAI-nak megküldött adatokkal.

Ugyan Musk legújabb állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal, de a CNBC megerősítette, hogy a ChatGPT az amerikai App Store ingyenes alkalmazásai között az első helyen áll, és az egyetlen AI chatbot az úgynevezett kihagyhatatlan appok között. Ráadásul elhelyeztek egy linket is az App Store alkalmazások menüjében, amelyen keresztül letölthető az OpenAI legújabb, a napokban bemutatott MI-modelljét használó ChatGPT-5.

Most próbálja ki: minden felhasználó megkapta az új ChatGPT-t, ingyen is nyomogatható Hosszas várakozás után az OpenAI bemutatta az új mesterségesintelligencia-modelljét, ami a vállalat szerint köröket ver nemcsak a korábbi verziókra, de a piac többi szereplőjére is.

Nem az xAI lenne az első cég, ami jogi lépéseket tesz az Apple-lel szemben, Epic Games bírósági beadvánnyal próbálta elérni, hogy újból bekerülhessen a Fortnite nevű játéka az App Store-ba. Tavasszal pedig az a digitális piacokról szóló jogszabály (Digital Markets Act, DMA) alapján az Európai Bizottság 500 millió eurós büntetést szabott ki a cégre az alkalmazásboltokra vonatkozó szabályokat megsértése miatt. Az Apple fellebbezett a döntés ellen.