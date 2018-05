Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","shortLead":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","id":"20180505_night_vision_volkswagen_touareg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620fb68-2965-4895-a211-b6afa8450a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_night_vision_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. május. 05. 11:45","title":"Egyre több lesz az éjjellátó autó az utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff3266-38d8-4536-ad92-c13eacedbc21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az NBC amerikai televízió által közzétett felvételen bepillanthatunk egy hawaii család otthonába, épp a rengés perceiben.","shortLead":"Az NBC amerikai televízió által közzétett felvételen bepillanthatunk egy hawaii család otthonába, épp a rengés...","id":"20180505_Akarja_tudni_mi_tortenik_egy_lakasban_69es_ereju_foldrenges_idejen__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dff3266-38d8-4536-ad92-c13eacedbc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72289677-d5f5-4279-ba25-07ad0f8a8fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Akarja_tudni_mi_tortenik_egy_lakasban_69es_ereju_foldrenges_idejen__video","timestamp":"2018. május. 05. 12:32","title":"Akarja tudni, mi történik egy lakásban 6,9-es erejű földrengés idején? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. létrehozásáról. A köznyelvbe Közértként átment vállalat régen nem létezik már, de neve sokak számára ma is egyet jelent az élelmiszerboltokkal. ","shortLead":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt...","id":"20180505_kozert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4982b60-222b-41c7-ac5d-d251f1c59492","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_kozert","timestamp":"2018. május. 05. 10:12","title":"Az egyik leggyakrabban használt szavunk, pedig csak 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645c8810-35d2-493a-8e44-d6720b9db031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő fotókat, szelfiket készíthetünk.","shortLead":"Megjelent a népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő...","id":"20180506_epica2pro_ios_app_egyedi_ijeszto_fotok_szelfik_keszitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645c8810-35d2-493a-8e44-d6720b9db031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74a0e4c-022b-4bfc-89cd-43f4cacdffc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_epica2pro_ios_app_egyedi_ijeszto_fotok_szelfik_keszitese","timestamp":"2018. május. 06. 19:13","title":"Szeretne egyedi, sőt ijesztő fotókat? Akkor próbálja ki ezt az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem találtak közelebb használható stadiont, Óbudán játssza a hazai meccseit a Monor.","shortLead":"Nem találtak közelebb használható stadiont, Óbudán játssza a hazai meccseit a Monor.","id":"20180505_Meg_mindig_nincs_eleg_stadion_az_orszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceb1e-415f-418c-8e77-9ec6d1a7af6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Meg_mindig_nincs_eleg_stadion_az_orszagban","timestamp":"2018. május. 05. 12:23","title":"Még mindig nincs elég stadion az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","shortLead":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","id":"20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b4118-1451-4e37-a10b-23c5132dd142","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","timestamp":"2018. május. 06. 16:05","title":"Zsiráf végzett egy operatőrrel Johannesburg közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. \"Politikailag kényes\" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.","shortLead":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra...","id":"20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779286b7-10e1-4dc5-9fc1-eeb78d61eab9","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","timestamp":"2018. május. 06. 17:30","title":"Sűrű hete volt Orbánnak, a végén páros lábbal szállt bele a Kúriába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Jack Ma, a kínai Alibaba alapító atyja díszdoktor lett Tel Avivban. Ebből az alkalomból Kína leggazdagabb embere találkozott izraeli diákokkal, akik elsősorban arra voltak kíváncsiak, mit hoz a jövő? Milyen diplomát szerezzenek? Nem omlik-e össze a munkaerőpiac a mesterséges intelligencia miatt?","shortLead":"Jack Ma, a kínai Alibaba alapító atyja díszdoktor lett Tel Avivban. Ebből az alkalomból Kína leggazdagabb embere...","id":"20180505_Jack_Ma_Nem_nezem_meg_a_jelentkezok_diplomajat_ilyen_alapon_magamat_is_kirughatnam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d81ad-47cb-4c7b-a5ba-79425fa51ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Jack_Ma_Nem_nezem_meg_a_jelentkezok_diplomajat_ilyen_alapon_magamat_is_kirughatnam","timestamp":"2018. május. 05. 06:50","title":"Jack Ma: Nem nézem meg a jelentkezők diplomáját, ilyen alapon magamat is kirúghatnám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]