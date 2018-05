A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.

Úgy érzi, nem jó párkapcsolatban él, de nem tudja, menjen-e vagy maradjon? Ha az itt felsoroltak valamelyikét megéljük a kapcsolatunkban, akkor minden valószínűség szerint nincs értelme újra és újra megnyitni a szívünket – állítja Craig M. Malkin a Harvard Egyetem pszichológiatanára A nárcizmus pszichológiája ‒ Hogyan ismerjük fel és kezeljük az önimádókat? című, nemrég magyarul is megjelent könyvében:

1. Érzelmi vagy testi bántalmazás: sértések, durván minősítő jelzők, elnyomás, szisztematikus elbizonytalanítás (amikor a másik meg akar győzni arról, hogy elment az eszünk), ütés, lökdösés vagy pofozkodás.

Érzelmi hullámvasút © Shutterstock

2. Pszichopátia: hideg, lelkiismeretlen hazugságok és manipuláció.

3. Tagadás: a problémák letagadása, a segítségkérés megtagadása.

Fájdalmas búcsú

Ha úgy döntünk, hogy a távozás a legjobb választás, legtöbbször nagyon nehéz elbúcsúzni a másiktól. Társunk a mi identitásunknak is része lett, ezer szállal kötődünk hozzá.

Nemcsak partnerünktől nehéz az elválás, saját identitásunk újraépítése legalább ennyire ijesztő feladat. Sokan önmagukat kezdik el hibáztatni, ha nem működik a párkapcsolatuk. Inkább egy rossz kapcsolatban maradnak, egy olyan ember oldalán, aki elvárja a társától, hogy elrejtse az érzéseit.

Unaloműző tippek

A másik probléma, ami gyakran felmerül azoknál, akik korábban egy nárcisztikus emberrel éltek párkapcsolatban: az unalom. Hiszen egy nárcisztikus partner mellett érzelmi hullámvasúton ülünk, a bizonytalanság pedig felerősíti a vonzódást és az izgalmat. Nem kell, hogy unalmas legyen a kapcsolatunk, ha nem nárcisztikus a partnerünk. Vállaljunk felelősséget a saját izgalmunkért.

Biztonságos szenvedély © Shutterstock

Craig M. Malkin az alábbi tanácsokat adja:

1. Nyíljunk meg! Fogalmazzuk meg egyértelműen a szükségleteinket és az érzéseinket! Ha megfelelő az üzenetünk, nemcsak az intimitást mélyítjük, hanem a megfelelő izgalmi szintet is ki tudjuk alakítani. Ha meg tudjuk osztani a partnerünkkel, milyenek vagyunk, ez elkerülhetetlenül növeli a bizonytalanságot, és vele együtt az izgalmi szintet is. Ez a biztonságos szenvedély.

2. Vállaljuk fel a vágyainkat! A szexnek nem a tökéletességről, hanem a fantáziáról és a szabadságról kellene szólnia. Egy nárcisztikus partner könnyebben utat enged a vágyának. Sokan mások azonban úgy tartják, a zabolátlan nemiségnek nincs helye a szeretetteljes kapcsolatokban. A nárcisztikus társ vonzereje sokszor éppen abban rejlik, hogy úgy élhetjük ki rejtett vágyainkat, hogy közben tisztának érezzük magunkat. Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy én magamtól soha nem tennék ilyet, ez a férfi egy vadállat/ez a nő egy vadmacska. Merjünk többet kockáztatni, vállaljuk fel eddig megtagadott vágyainkat is! Gondoljuk végig, mi hiányzik abból, amit nárcisztikus partnerünk mellett megéltünk. Előfordult, hogy volt párunk olyan fantáziákba vagy szexuális élményekbe vezetett be, amiket élveztünk, de magunktól nem próbáltuk volna ki? Ismerjük fel, hogy ezek a saját vágyaik is!

3. Kísérletezzünk az izgalmi szinttel! Az erőteljes érzések megemelik a vonzalom szintjét. Az újdonság régóta használt ajzószer. Az új élmények dopamint termelnek, ami pedig szoros kapcsolatban áll az izgalommal és a jutalmazással. Partnerünk az asszociációk révén válik izgalmassá. A nárcisztikus emberek sokszor olyan kalandokba és drámákba viszik bele a másikat, amiktől fokozódik a dopamintermelés. Mi is kitalálhatunk valami izgalmasat! Vigyük el a társunkat egy új étterembe, vagy vegyünk együtt táncórákat! A jófiúkkal és a jólányokkal is lehet izgalmas a randi. Így teremthetjük meg legkönnyebben a biztonságos szenvedély alapjait.

Tanács Eszter

