[{"available":true,"c_guid":"aa2e46fc-6200-4355-9e0b-fe5bd9210a73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A meggyilkolt polgárjogi harcosra emlékeztek az Egyesült Államokban.","shortLead":"A meggyilkolt polgárjogi harcosra emlékeztek az Egyesült Államokban.","id":"20180116_Trump_rasszizmus_Martin_Luther_King_emleknap_afroamerikaiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2e46fc-6200-4355-9e0b-fe5bd9210a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249db983-d3e4-4338-a89e-03184e751014","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_Trump_rasszizmus_Martin_Luther_King_emleknap_afroamerikaiak","timestamp":"2018. január. 16. 07:17","title":"\"Az országunk nem pöcegödör\" – Trumpot szidták a Martin Luther King-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5a007c-a51a-449e-8a84-6979afd9426a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádirat szerint Peter Madsen előre megfontolt szándékkal ölte meg a svéd újságírót.","shortLead":"A vádirat szerint Peter Madsen előre megfontolt szándékkal ölte meg a svéd újságírót.","id":"20180116_perverz_fantaziait_elhette_ki_a_tengeralattjaros_gyilkos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c5a007c-a51a-449e-8a84-6979afd9426a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83529dae-476a-4e1f-b3a3-f939f6e236e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_perverz_fantaziait_elhette_ki_a_tengeralattjaros_gyilkos","timestamp":"2018. január. 16. 16:57","title":"Perverz fantáziáit élhette ki a tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tízezer dollár alá csúszott az árfolyam szerda délután, egy hónap alatt értékének csaknem a felét elvesztette.","shortLead":"Tízezer dollár alá csúszott az árfolyam szerda délután, egy hónap alatt értékének csaknem a felét elvesztette.","id":"20180117_10_ezer_dollar_alatt_a_bitcoin_arfolyama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e56518-1577-401f-89a0-d52164688f2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_10_ezer_dollar_alatt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2018. január. 17. 17:55","title":"Lélektani határ alatt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02536b8-6b0d-4173-90d0-1b7cc59f8ca2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bővült a család, megérkezett az újabb gyermek, kistestvért kapott North és Saint. ","shortLead":"Bővült a család, megérkezett az újabb gyermek, kistestvért kapott North és Saint. ","id":"20180116_itt_a_ket_foceleb_kim_kardashian_es_kanye_west_nagy_bejelentese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02536b8-6b0d-4173-90d0-1b7cc59f8ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2c130-e974-41d6-8aee-8c4c6b012173","keywords":null,"link":"/elet/20180116_itt_a_ket_foceleb_kim_kardashian_es_kanye_west_nagy_bejelentese","timestamp":"2018. január. 16. 18:54","title":"Itt a két főceleb, Kim Kardashian és Kanye West nagy bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea hétfői győzelme után férfi egyesben Fucsovics Márton is megnyerte az első meccsét az Australian Openen.","shortLead":"Babos Tímea hétfői győzelme után férfi egyesben Fucsovics Márton is megnyerte az első meccsét az Australian Openen.","id":"20180116_Australian_Open_Fucsovics_Marton_is_tovabbjutott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3122a415-d842-4f07-81c6-bce937869431","keywords":null,"link":"/sport/20180116_Australian_Open_Fucsovics_Marton_is_tovabbjutott","timestamp":"2018. január. 16. 05:09","title":"Australian Open: Fucsovics Márton is továbbjutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Politico kiszámolta.","shortLead":"A Politico kiszámolta.","id":"20180116_Ennyibe_kerul_naponta_onnek_az_EUtagsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433dbcee-5241-49a1-820e-6bda03d5a6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Ennyibe_kerul_naponta_onnek_az_EUtagsag","timestamp":"2018. január. 16. 16:24","title":"Naponta ennyibe kerül önnek az EU-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Lewinsky-botrányként elhíresült ügy a felláció témájában elmélyítette ugyan az amerikaiak tudását, de azt már nehezebb volt dekódolni, hogy mennyire összetett és kártékony tud lenni a szex és a hatalom találkozása. Húsz évvel később már jobban látszik, hogy működött a hatalmi dinamika, Monica Lewinsky viszont még mindig nem tud szabadulni a szégyentől.","shortLead":"A Lewinsky-botrányként elhíresült ügy a felláció témájában elmélyítette ugyan az amerikaiak tudását, de azt már...","id":"20180117_monica_lewinsky_bill_clinton_1998_oralis_szex_hatalom_impeachment","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a126d01f-4f94-4e22-bc27-e2aa765ec337","keywords":null,"link":"/elet/20180117_monica_lewinsky_bill_clinton_1998_oralis_szex_hatalom_impeachment","timestamp":"2018. január. 17. 20:00","title":"Országomat egy orális szexért? Húsz éve Bill Clinton sliccét leste a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded2b6b3-4883-4d9a-b529-4f611c70accc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több, mint felén ónos eső várható. Egyre több a baleset, vezessenek óvatosan!","shortLead":"Az ország több, mint felén ónos eső várható. Egyre több a baleset, vezessenek óvatosan!","id":"20180116_Durvul_az_onos_eso_12_megyere_adtak_ki_a_figyelmeztetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded2b6b3-4883-4d9a-b529-4f611c70accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0f6d9-575c-4293-9b78-d2b16691eae4","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Durvul_az_onos_eso_12_megyere_adtak_ki_a_figyelmeztetest","timestamp":"2018. január. 16. 10:06","title":"Tovább esik az ónos eső, 13 megyében érvényes a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]