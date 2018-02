[{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vesztett pert a titkolózó felcsúti focialapítvány, Mészáros Lőrinc megmagyarázta, hogy miért nem adják ki még most sem az adatokat, mire költötték el a tao-pénzeket.","shortLead":"Hiába vesztett pert a titkolózó felcsúti focialapítvány, Mészáros Lőrinc megmagyarázta, hogy miért nem adják ki még...","id":"20180208_Meszaros_elpanaszolta_odaadna_a_taopapirokat_de_veletlen_epp_nincsenek_nala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd58ca-8741-46a9-a6cb-49e40b843b72","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_Meszaros_elpanaszolta_odaadna_a_taopapirokat_de_veletlen_epp_nincsenek_nala","timestamp":"2018. február. 08. 12:45","title":"Mészáros elpanaszolta: odaadná a tao-papírokat, de véletlenül épp nincsenek nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd686023-8649-47a9-9a66-3abbdd0333fb","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A külföldről támogatott civil szervezetek ügyében is beperelte Magyarországot az Európai Bizottság. ","shortLead":"A külföldről támogatott civil szervezetek ügyében is beperelte Magyarországot az Európai Bizottság. ","id":"20180208_A_civil_szervezetek_ugyeben_is_elfogyott_az_Europai_Bizottsag_turelme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd686023-8649-47a9-9a66-3abbdd0333fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1890a19c-f580-4fea-a7e4-7d5d4ca45def","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_A_civil_szervezetek_ugyeben_is_elfogyott_az_Europai_Bizottsag_turelme","timestamp":"2018. február. 08. 10:20","title":"Most Orbán kap koki után sallert: A civiltörvény ellen is perre megy a bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd42c1b-0c29-43ae-bfb2-07ce17aed2ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akarja veszélybe sodorni a koalíciót.","shortLead":"Nem akarja veszélybe sodorni a koalíciót.","id":"20180209_Schulz_megsem_lesz_kulugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd42c1b-0c29-43ae-bfb2-07ce17aed2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c95f123-8f47-4e9a-ae38-5e7f8e8f81a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Schulz_megsem_lesz_kulugyminiszter","timestamp":"2018. február. 09. 14:45","title":"Schulz mégsem lesz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f053662d-7c70-470f-8e29-b44680806c16","c_author":"","category":"elet","description":"Az osztrák fővárosban nem csak a húszéveseké a digitális világ.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák fővárosban nem csak a húszéveseké a digitális világ.\r

\r

","id":"20180209_Becsben_XXI_szazadi_programot_inditott_a_nyugdijasoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f053662d-7c70-470f-8e29-b44680806c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9649-a8de-4dc7-af9c-f313587bad62","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Becsben_XXI_szazadi_programot_inditott_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2018. február. 09. 15:14","title":"Bécsben XXI. századi programot indítottak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea65432a-e399-48c2-8bfb-b02e568ffc20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vízműtelepen meghibásodott alkatrész miatt más módszerrel fertőtlenítik most az ivóvizet, emiatt más annak az íze és a szaga. De ettől még állítólag iható. ","shortLead":"A vízműtelepen meghibásodott alkatrész miatt más módszerrel fertőtlenítik most az ivóvizet, emiatt más annak az íze és...","id":"20180208_ihatatlan_budos_csapvizre_panaszkodnak_a_szentesiek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea65432a-e399-48c2-8bfb-b02e568ffc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1cc95f-1bad-47c7-b3b6-8c097d36c247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_ihatatlan_budos_csapvizre_panaszkodnak_a_szentesiek","timestamp":"2018. február. 08. 15:25","title":"Ihatatlan, büdös csapvízre panaszkodnak a szentesiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b6f57-139c-4237-a5c6-fcdf79f363a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszórja a kormány az uniós támogatások előlegeit, emiatt majdnem 200 milliárd forintos lett a januári hiány.","shortLead":"Kiszórja a kormány az uniós támogatások előlegeit, emiatt majdnem 200 milliárd forintos lett a januári hiány.","id":"20180208_Egy_teljes_honap_telt_csak_el_az_evbol_de_mar_kozel_200_milliardos_a_hiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398b6f57-139c-4237-a5c6-fcdf79f363a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa8b128-b537-439b-be59-6a74fb6a882e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Egy_teljes_honap_telt_csak_el_az_evbol_de_mar_kozel_200_milliardos_a_hiany","timestamp":"2018. február. 08. 11:19","title":"Egy teljes hónap telt csak el az évből, de már közel 200 milliárdos a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2843958-197f-4bbc-bf5f-3f82776cb69f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokszor, sok helyen, sokat cikkeztek arról, hogy a lemezipar összeomlása óta a koncertbevételek képezik az együttesek/előadók bevételeinek nagyját. Ezt most egy friss brit kutatás is alátámasztja. A hazai tendenciák is hasonlóak, mondja a hazai zeneipar egyik legfontosabb szereplője.","shortLead":"Sokszor, sok helyen, sokat cikkeztek arról, hogy a lemezipar összeomlása óta a koncertbevételek képezik...","id":"20180208_Egy_friss_kutatas_megmutatja_miert_koltunk_vagyonokat_koncertjegyekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2843958-197f-4bbc-bf5f-3f82776cb69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6592d5-706c-49b2-9ae9-84c990ce3724","keywords":null,"link":"/elet/20180208_Egy_friss_kutatas_megmutatja_miert_koltunk_vagyonokat_koncertjegyekre","timestamp":"2018. február. 08. 17:10","title":"Egy friss kutatás elmondja, miért költünk vagyonokat a koncertjegyekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt leszámítva, hogy az MSZP-Párbeszéd logója lesz a neve mellett, Magyar függetlennek vallja magát.","shortLead":"Azt leszámítva, hogy az MSZP-Párbeszéd logója lesz a neve mellett, Magyar függetlennek vallja magát.","id":"20180209_Hivatalos_Magyar_Gyorgy_szocialista_szinekben_indul_Siofokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e039752-a290-4af3-b55f-c4f4142307fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Hivatalos_Magyar_Gyorgy_szocialista_szinekben_indul_Siofokon","timestamp":"2018. február. 09. 14:31","title":"Hivatalos: Magyar György szocialista színekben indul Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]