Mészáros Lőrinc Hunguest Hotelse összeolvadt két korábbi tulajdonosával, rögtön csökkent is a nyereség

2,6 milliárdos, „szerény” nyereséget produkált a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels üzemeltető cége, a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. 42,5 milliárd forintos forgalomra – derül ki a vállalat pénzügyi beszámolójából. A cég üzemi eredménye ugyanakkor ennél lényegesen kedvezőbb, 6,4 milliárd forint volt (ami közel másfélszeres emelkedést jelent 2023-hoz képest), ezt azonban ellensúlyozta a pénzügyi műveletek eredményéből fakadó (főként kamatfizetést tartalmazó) 3,6 milliárd forintos veszteség. A fennmaradó profitot a közgyűlési döntés értelmében a fordulónapon már 7,6 milliárd forintot tartalmazó eredménytartalékba helyezték.

Annyi egyértelműen látszik a cégadatokból, hogy a folyamatosan emelkedő költségek és a tetemes hitelkamatok belemarnak a nyereségességbe – főként utóbbi, ugyanis relatíve erős üzemi eredményt jócskán lerontották a pénzügyi jellegű kiadások (lásd lejjebb).

Az Opus Global több mint 99 százalékos tulajdonában lévő vállalat 2024-et már úgy kezdte, hogy egyesült Mészáros más érdekeltségeivel, a KZH Invest Kft-vel (korábban Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.) és a KZBF Invest Kft-vel, így a vállalat pénzügyi mérlege az előző évekkel szinte egyáltalán nem összehasonlítható. Ezt az Opus 2023. szeptember 26-án jelentette be. Az ügylet már csak azért is pikáns, mert a KZBF és a KZH voltak korábban a Hunguest tulajdonosai (Mészáros közvetetten évekig ezeken keresztül birtokolta a szállodaláncot), ezek tehát most felvették korábbi leányvállalatuk nevét.

A konszolidált vállalat eszközeinek értéke ennek fényében jelentősen megnőtt a jogelődhöz képest: 2023-ban 89 milliárd, 2024-ben már 127,9 milliárd forint volt. Ebben közrejátszik az is, hogy a KZH Investnek 21,8 milliárdos, a KZBF-nek 5,8 milliárdos eszközértéke volt.

A cég saját tőkéje 24,6-ról 51,6 milliárd forintra nőtt, a kötelezettségei 54,8-ról 65,1 milliárd forintra. A vállalatnak több mint 18 milliárd forintos hosszú lejáratú hitele van. A beszámolóban ugyanakkor megjegyzik, hogy a csökkenő pályára álló kamatlábak a korábbiaknál alacsonyabb kamatköltséget generáltak. A vállalatnak az Erste banknál van a legnagyobb kölcsöne, ez 46,2 millió eurós hitelkeretet jelent, amiből 39 milliót (16 milliárd forintot) már lehívtak, az OTP Banknál a Ligetfürdő Kft. beolvadásával megörököltek egy 12,8 millió eurós (körülbelül 5,2 milliárd forintos) hitelt, míg az MBH-nál, azaz Mészáros Lőrinc bankjánál összesen 21 millió eurós, míg a Magyar Fejlesztési Banknál 11,5 millió eurós hitele van a vállalatnak.

A pénzeszközök értéke az összeolvadás ellenére 4,6 milliárd forintról 3,6 milliárdra csökkent, ennek nagy része bankbetét.

Az anyagjellegű ráfordítások 19,6 milliárd forintos összegén belül a vendéglátás jelentős súlyának megfelelően a legnagyobb részarányt az anyagköltség (élelmi nyersanyag és energia költség), valamint az eladott áruk beszerzési értékének összege teszi ki.

A vállalat 2024-ben átlagosan 1416 főt alkalmazott (ebből 1375 főt teljes munkaidőben), a teljes bérköltség 8,57 milliárd forintot tett ki, ez a bérjárulékokkal és egyéb személyi jellegű kifizetésekkel együtt összesen 12,3 milliárd forintra rúgtak, ami személyenként átlagosan bruttó 723 ezer forintos fizetést jelent havonta.

Mészáros Lőrinc és Semjén Zsolt Veres Viktor

A beszámoló szerint a kapcsolt vállalkozásban birtokolt tartós részesedések fordulónapi értéke közel 4 milliárd forint volt, itt az alábbi üzletrészek találhatóak:

• azt osztrák Heiligenblut Hotel GmbH 100 százalékos tulajdonrésze 1,7 milliárd forint összegben,

• Hunguest Hotels Montenegro D.o.o. 100 százalékos tulajdonrésze 2,09 milliárd forint összegben,

• a szintén osztrák Relax Gastro GmbH 100 százalékos tulajdonrésze 63,5 millió forint összegben,

• Balatontourist Camping Kft. 100 százalékos tulajdonrésze 3 millió forint összegben,

• Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos tulajdonrésze 113,7 millió forint összegben.

A társaság kiemelte azt is, hogy befejeződött a Kisfaludy program során elnyert pályázati támogatások segítségével a szállodalánc 5 éves felújítási programja, ez időszak alatt 9 szálloda újult meg, bővítve a szolgáltatások számát is. Ennek keretében megújultan fogad vendégeket decembertől a Hunguest Béke és a Hunguest Flóra hotel is. Erről a programról egyébként annak idején úgy írtunk: „biliket, vécékeféket, gyermekkádakat, pelenkaszemeteseket is akartak vásárolni a Hunguest Hotels Zrt. szállodaláncához tartozó egységek a Kisfaludy-program támogatásaiból, de pont erre nem kaptak forrást. Ilyen olcsó tételek ugyanis nem voltak elszámolhatók.” A 300 milliárd forintos keretösszegű programból magasan Mészáros szállodalánca szakította a legnagyobbat.

Hozzáteszik, hogy az infláció és az energiaárak csökkenése, az üzemeltetési folyamatok további racionalizálása növelte az üzemi eredményességet, amit a vártnál nagyobb vendégforgalom és a magasabb fajlagos vendégköltés alapozott meg. A finanszírozás alapjául szolgáló EURIBOR kamat is csökkenő pályára állt, ami kisebb kamatköltséget generált – írták.