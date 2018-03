Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt kilenc, havazás miatt pedig három megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Hófúvás miatt kilenc, havazás miatt pedig három megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180319_meg_mindig_nem_enged_a_tel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f882fe53-a1d4-4ac3-a1d8-5332ede8921f","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_meg_mindig_nem_enged_a_tel","timestamp":"2018. március. 19. 19:46","title":"Még mindig nem enged a tél, folytatódik a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6857a89-1028-4e05-86df-1501e1e1fd54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képzik ki az önkénteseket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen minden körzetben, aki ügyelni tud a választások tisztaságára - írja a HVG eheti száma.","shortLead":"Az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képzik ki az önkénteseket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen...","id":"20180321_Felkeszultunk_a_legrosszabbra__igy_varjak_a_szavazatszamlalast_az_ellenzeki_partok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6857a89-1028-4e05-86df-1501e1e1fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa732a9e-d33c-4956-a33a-9e08960adccc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Felkeszultunk_a_legrosszabbra__igy_varjak_a_szavazatszamlalast_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2018. március. 21. 16:22","title":"\"Felkészültünk a legrosszabbra\" - így várják a szavazatszámlálást az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval folytatott rejtett kamerás beszélgetés felvételéből. A vezetőt felfüggesztették állásából.","shortLead":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval...","id":"20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410759f2-f0b6-4491-852a-45dd42318eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","timestamp":"2018. március. 20. 22:03","title":"Előkerült egy rejtett kamerás videó, felfüggesztették az 50 millió facebookozó adatait begyűjtő cég igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"","category":"elet","description":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","shortLead":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","id":"20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b6bef-3bfb-4e59-9eb0-a8effedc66b2","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","timestamp":"2018. március. 21. 06:52","title":"Kitiltották Feldmárék programját a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a49c22-dd07-4e39-a474-cd23d70606cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kaliforniai városban betiltják a szőrmekereskedelmet. Az állatvédők örülnek, a szőrmekereskedők a megélhetésüket féltik.","shortLead":"A kaliforniai városban betiltják a szőrmekereskedelmet. Az állatvédők örülnek, a szőrmekereskedők a megélhetésüket...","id":"20180321_San_Francisco_tett_egy_40_millio_dollaros_gesztust_az_allatvedoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a49c22-dd07-4e39-a474-cd23d70606cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a821ecc1-f8ee-455c-966e-924252e08762","keywords":null,"link":"/elet/20180321_San_Francisco_tett_egy_40_millio_dollaros_gesztust_az_allatvedoknek","timestamp":"2018. március. 21. 10:49","title":"San Francisco tett egy 40 millió dolláros gesztust az állatvédőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Narancsot és tollat osztogatott László Tamás fideszes képviselőjelölt Budapesten egy iskola előtt, az NVB szerint ez jogellenes.\r

\r

","shortLead":"Narancsot és tollat osztogatott László Tamás fideszes képviselőjelölt Budapesten egy iskola előtt, az NVB szerint...","id":"20180320_NVB_iskolaban_kampanyolt_egy_fideszes_jelolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba86c9-364a-4051-8d09-2545f45acfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_NVB_iskolaban_kampanyolt_egy_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. március. 20. 17:24","title":"Újabb fideszest marasztalt el az NVB iskolában kampányolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff45b44-4ca9-4585-9f91-857810cab625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És nem is fognak, de együttműködnek az oroszokkal, ahol kell. ","shortLead":"És nem is fognak, de együttműködnek az oroszokkal, ahol kell. ","id":"20180319_A_Feher_Haz_nem_gratulalt_Putyinnak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff45b44-4ca9-4585-9f91-857810cab625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727bcbd-c4c0-49c0-a1e2-6865df891019","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_A_Feher_Haz_nem_gratulalt_Putyinnak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. március. 19. 21:00","title":"A Fehér Ház nem gratulált Putyinnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]