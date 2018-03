Rövid, de annál erősebb bejegyzést tett közzé a Twitteren Brian Acton. A WhatsApp egykori társalapítója háromszavas, "It is time." (vagyis: Itt az idő.) megosztása mögé odatette a #deletefacebook hashtaget is, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, mire is gondolt a bejegyzés közzétételekor.

Acont tweetje egyértelmű reakció a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botrányára. Néhány napja robbant a bomba, hogy a Cambridge Analytica elemzőcég 50 millió Facebook-felhasználó adataihoz juthatott úgy, hogy elvileg csak kihasználtak a Facebook által nyitva hagyott kiskaput. Az így megszerzett személyes adatokat pedig "politikai fegyverként" használták az amerikai választási kampányban. Vasárnapra az is kiderült, hogy az adatgyűjtést végző céget vezető szakember később a Facebook kutatója lett, jelenleg is ott dolgozik. Ráadásul miután nyilvánosságra kerültek az ügy részletei, letiltották azt a felhasználót, aki jelentett az 50 millió embert érintő adatgyűjtésről. Brian Acton ezek után írta bejegyzését, ami természetesen nem felszólítás, de a helyzet ismeretében nagyon is erős kijelentés.

Acton mostani bejegyzése azért is pikáns, mert néhány éve őt is a Facebook tette milliárdossá. Mark Zuckberbergék még 2014-ben mintegy 19 milliárd dollárért vásárolták fel azt a WhatsAppot, amelynek Acton is társtulajdonosa volt. A szakember 2017 ősze óta már nincs a cégnél, de mindez nem sokat tompít kijelentése élén. A bejegyzését egy fél nap leforgása alatt több mint 10 ezren kedvelték, és több mint 5000 megosztásnál jár.

Ha mindennek fényében úgy dönt, hogy valóban itt az idő arra, hogy törölje magát a Facebookról, itt találja hozzá a rövid használati utasítást. Ha csak le szeretné menteni számítógépére az összes dolgot, amit önről tárol a Facebook, ahhoz itt talál közérthető segítséget.

