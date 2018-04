Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire is mehetnek ezzel a pénzzel. ","shortLead":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire...","id":"20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe111e7-889a-4850-bb7c-ca54669c5b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","timestamp":"2018. április. 06. 12:53","title":"Ilyen árak mellett mire elég a lakástakarékban gyűjtögetett pénz? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esküvőkompatibilis számok terén nagyon hetero a kínálat. Most néhány világsztár újragondolta ezeket a slágereket. Hiszen a zene és a szerelem mindenkié.","shortLead":"Az esküvőkompatibilis számok terén nagyon hetero a kínálat. Most néhány világsztár újragondolta ezeket a slágereket...","id":"20180406_Milyen_dalok_szoljanak_egy_meleg_eskuvon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545d760-2841-4c23-80db-509641dab2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Milyen_dalok_szoljanak_egy_meleg_eskuvon","timestamp":"2018. április. 06. 15:22","title":"Milyen dalok szóljanak egy meleg esküvőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége.","shortLead":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik...","id":"20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f8b8f9-f602-46a2-9eb4-24a8d863e326","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","timestamp":"2018. április. 08. 07:30","title":"Figyelem, erre ügyeljünk, ha szavazni megyünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec5e38b-c7a4-4e25-adca-294b07e0a3fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Oláh Lajos a közvélemény-kutatások szerint a budapesti 5-ös választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt, egyúttal dr. Bajkai István, az Orbán család ügyvédjének kihívója. ","shortLead":"Oláh Lajos a közvélemény-kutatások szerint a budapesti 5-ös választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt...","id":"20180406_Az_ISIS_lakaskeresos_szorolapjahoz_hasonlon_szidjak_Orban_ugyvedjenek_kihivojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec5e38b-c7a4-4e25-adca-294b07e0a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019974f-48c9-42ff-b06f-6dd9f3fe657f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Az_ISIS_lakaskeresos_szorolapjahoz_hasonlon_szidjak_Orban_ugyvedjenek_kihivojat","timestamp":"2018. április. 06. 09:53","title":"Az ISIS lakáskeresős szórólapjához hasonlón szidják Orbán ügyvédjének kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik. A képen egy férfi ül le éppen egy kantinban az ebédjéhez, zakóját a széktámlára teríti, jól látszik konferenciához készült kitűzőjén a neve és a titulusa: Helmut Neuer professzor. A név mellett ott egy kis fénykép is róla, kicsit oldalról néz ki az igazolványképből; a megfestett fotón mintha fehér köpeny lenne rajta. A festészetről ezek szerint a jövőben fehér köpenyes professzorok mondják majd meg a lényeget, mint a fogpasztareklámokban, s ez már önmagában is elviselhetetlen gondolat.","shortLead":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik...","id":"20180407_Zarojel_idezojel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5958e141-aa4e-4863-8edd-8d6a5a750053","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Zarojel_idezojel","timestamp":"2018. április. 07. 12:35","title":"Zárójel, idézőjel…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b145cd-7527-4b0d-9e09-1c27ec35c010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frau Bürgermeisterin nem akárki: hivatalban dolgozik, sőt, annyira elhivatott, hogy ott is él. Bármelyik íróasztalon elterül, szórakoztatja egész nap a kollégáit, és saját Facebook-oldala van, tehát ő valaki. Ennek megfelelően a szavazásról is megvan a véleménye.","shortLead":"Frau Bürgermeisterin nem akárki: hivatalban dolgozik, sőt, annyira elhivatott, hogy ott is él. Bármelyik íróasztalon...","id":"20180406_a_godolloi_polgarmesteri_hivatal_cicaja_is_azt_szeretne_ha_mindenki_elmenne_szavazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b145cd-7527-4b0d-9e09-1c27ec35c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96b7668-4487-4955-bb75-2dd60bf24dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_a_godolloi_polgarmesteri_hivatal_cicaja_is_azt_szeretne_ha_mindenki_elmenne_szavazni","timestamp":"2018. április. 06. 14:35","title":"A gödöllői polgármesteri hivatal cicája is azt szeretné, ha mindenki elmenne szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e56c9-ad83-4eff-ad3b-9eaf4ce77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak a brit egységekben, de lecserélik a műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egyelőre csak a brit egységekben, de lecserélik a műanyag szívószálakat. ","id":"20180406_Fontos_kornyezetbarat_ujitas_jon_a_McDonaldsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897e56c9-ad83-4eff-ad3b-9eaf4ce77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7588974c-a4dc-42ef-ae4e-5adf84a207ff","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Fontos_kornyezetbarat_ujitas_jon_a_McDonaldsban","timestamp":"2018. április. 06. 20:06","title":"Fontos környezetbarát újítás jön a McDonald's-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]