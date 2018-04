Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","shortLead":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","id":"20180421_mclaren_titan_kipufogo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a35ef-9c49-4f11-9cb7-4bc390a2978f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_mclaren_titan_kipufogo","timestamp":"2018. április. 21. 14:20","title":"A titánrendszer zenéje: így muzsikál egy utcai McLaren kipufogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","shortLead":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","id":"20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf8ddc-1c09-4174-ac07-54d11f3e92d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","timestamp":"2018. április. 21. 15:13","title":"Tanítanék Mozgalom: \"Még mi sem tudjuk, hogyan tovább\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c260b8-34a7-43c2-a518-feeedf624d3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős a gyanú, hogy az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének több volt és jelenlegi tagja is vétkes az azeri vesztegetési ügyben - írta vasárnap közzétett jelentésében a testület által megbízott korrupcióellenes vizsgálócsoport.\r

","shortLead":"Erős a gyanú, hogy az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének több volt és jelenlegi tagja is vétkes az azeri...","id":"20180422_Az_Europa_Tanacs_tobb_tagja_is_erintett_lehet_az_azeri_korrupcios_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c260b8-34a7-43c2-a518-feeedf624d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6628315b-1b65-4115-9872-e662ed1a1e40","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_Europa_Tanacs_tobb_tagja_is_erintett_lehet_az_azeri_korrupcios_ugyben","timestamp":"2018. április. 22. 22:50","title":"Az Európa Tanács több tagja is érintett lehet az azeri korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek, mint az összes többi együttvéve.","shortLead":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek...","id":"20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d826ac-6bf1-4ad4-9c6f-b9f63a65bd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","timestamp":"2018. április. 23. 08:03","title":"Ez lesz ám az élő közvetítés: 24 órában közvetítené a Földet egy cég, már Bill Gates is beállt mögéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori vadászrepülőt, aki Farkas Bertalan tartaléka volt a Szojuz–36 küldetésén, 68 éves korában érte a halál.","shortLead":"Az egykori vadászrepülőt, aki Farkas Bertalan tartaléka volt a Szojuz–36 küldetésén, 68 éves korában érte a halál.","id":"20180423_meghalt_magyari_bela","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6936635-b55b-4f1b-be44-14f1ebc75ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_meghalt_magyari_bela","timestamp":"2018. április. 23. 13:17","title":"Meghalt Magyari Béla űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","shortLead":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","id":"201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f4d25-e3be-4d05-9729-94f6b12585d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A Wall Street-i befektetők is fejest ugrottak a marihuánaüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit akar üzenni a művész, nekünk egyszerű szemlélődőknek?","shortLead":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit...","id":"20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bfbbea-275b-4c7c-af06-e19e80a996b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","timestamp":"2018. április. 21. 16:15","title":"A legérthetetlenebb parkolások: ezért járna valami különdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]