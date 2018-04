Egyszerűsítheti az Apple az iPhone-ok (eddig sem túl bonyolult) elnevezési sémáját – írja az Apple Insider oldal Robert Cihra elemzőre hivatkozva, aki egy befektetőknek szánt feljegyzésben foglalta össze ezzel kapcsolatos jóslatait. Az idei iPhone 8-at nem iPhone 8s, sőt még csak nem is iPhone 9 követné, hanem egyszerűen iPhone-nak hívnák az utódot. A változás már korábban kezdődött, amikor a 2016-os iPhone 7 után nem az iPhone 7s érkezett tavaly, hanem az iPhone 8, illetve a jubileumi készülék, az iPhone X.

© iClarified

A korábbi értesülések szerint az Apple idén három különböző iPhone-modellt mutat be. Lenne egy 5,8”-es iphone X-utód OLED kijelzővel, egy ugyancsak OLED megjelenítős, de még nagyobb (6,5”-es) iPhone X, illetve egy 6,1”-es LCD kijelzős modell. Ezek elnevezése (az előbbiek alapján) iPhone X, iPhone X Plus, illetve iPhone lehet. Cihra össze is foglalja, hogy az olcsóbb, LCD kijelzős modelleket ezentúl iPhone-nak hívják, az iPhone X, illetve iPhone X Plus elnevezés pedig a drágább, OLED képernyős telefonoké lesz.

Egy ilyesfajta elnevezési protokoll persze némi zavarral járna együtt, mivel nehezebben lehetne megkülönböztetni a különböző modelleket. De azért azt ne feledjük, hogy az Apple már csinált valami hasonlót iPad-családjánál is.