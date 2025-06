Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fa66b98-eef4-47ae-800f-992550ec21e5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"Ekler Luca rájött, hogy meg kell tanulnia nemet mondani.","shortLead":"Ekler Luca rájött, hogy meg kell tanulnia nemet mondani.","id":"20250615_penge-podcast-ekler-luca-paralimpiai-bajnok-testnevelesi-egyetem-adjunktus-szilagyi-aron-kenyeres-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa66b98-eef4-47ae-800f-992550ec21e5.jpg","index":0,"item":"290beae4-ce0d-4d88-a15a-d91fc4f18ef4","keywords":null,"link":"/elet/20250615_penge-podcast-ekler-luca-paralimpiai-bajnok-testnevelesi-egyetem-adjunktus-szilagyi-aron-kenyeres-andras","timestamp":"2025. június. 15. 08:30","title":"„Meg kell húzni a határt, nehogy rámenjen a fizikális vagy a mentális egészség” – kétszeres paralimpiai bajnokunk a sport mellett egyetemi adjunktusként is igyekszik helytállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89644eb9-f444-4a30-aae1-b747b0d78c8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok között van egy gyerek is. ","shortLead":"Az áldozatok között van egy gyerek is. ","id":"20250615_india-lezuhant-helikopter-zarandokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89644eb9-f444-4a30-aae1-b747b0d78c8b.jpg","index":0,"item":"a6b1cf58-0ee9-40d6-aa63-66337b603c98","keywords":null,"link":"/vilag/20250615_india-lezuhant-helikopter-zarandokok","timestamp":"2025. június. 15. 13:28","title":"Zarándokokat szállító helikopter zuhant le Indiában, minden utas meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c61a8-953e-47f3-8e4f-09e3e9f3808f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Izrael által indított pénteki támadásban több katonai vezető életét vesztette, szombaton újabb neveket közöltek.","shortLead":"Az Izrael által indított pénteki támadásban több katonai vezető életét vesztette, szombaton újabb neveket közöltek.","id":"20250614_Teheran-Izrael-irani-tabornok-halal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5c61a8-953e-47f3-8e4f-09e3e9f3808f.jpg","index":0,"item":"7154873e-dbc6-480d-a09d-028ecf975555","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Teheran-Izrael-irani-tabornok-halal-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 12:46","title":"Teherán további két tábornok halálát jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac68080-e902-462e-aea8-8666dbe4a102","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Négy, Elon Muskra és Mark Zuckerbergre emlékeztető techmilliárdos összejön egy luxusházban, miközben az általuk okozott káosz miatt a világ lángokba borul: ez az Utódlás sorozat alkotójának új filmje, a Mountainhead sztorija.","shortLead":"Négy, Elon Muskra és Mark Zuckerbergre emlékeztető techmilliárdos összejön egy luxusházban, miközben az általuk okozott...","id":"20250614_hvg-mountainhead-techguruk-film-jesse-armstrong-utodlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac68080-e902-462e-aea8-8666dbe4a102.jpg","index":0,"item":"aa086aa0-ea8b-4303-9e95-7aa592ba123a","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-mountainhead-techguruk-film-jesse-armstrong-utodlas","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Min megy most keresztül az emberiség, amit nem is képes felfogni? Erre keres választ az Utódlás rendezőjének új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b56378b-c7ac-46b9-a051-0dcd5b5d3ce9","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: diszkópolitika, kamuflázs, lőtávol, villanógránát, mayday.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250615_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b56378b-c7ac-46b9-a051-0dcd5b5d3ce9.jpg","index":0,"item":"8cd338b4-ecf8-4fc5-8317-0081e2aa1ba8","keywords":null,"link":"/360/20250615_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. június. 15. 19:13","title":"Hiába tűnik nevetségesnek a Harcosok Klubja meg a diszkópolitikázás, a mélyén nem vicc van, a célkeresztben állunk – Az én hetem Karafiáth Orsolyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc0604b-9c9e-4acd-bbce-d33f41d8adc0","c_author":"Sághy Erna","category":"360","description":"Fotókönyv és guide sajátos keveréke Toroczkai Csaba fotográfus és Grasl Bernadett művészettörténész közös vállalkozása, amely a legnagyobb japán sziget, Honsú felfedezésére invitál.","shortLead":"Fotókönyv és guide sajátos keveréke Toroczkai Csaba fotográfus és Grasl Bernadett művészettörténész közös vállalkozása...","id":"20250614_hvg-Japan-szinei-Toroczkai-Csaba-Grasl-Bernadett-kiallitas-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0604b-9c9e-4acd-bbce-d33f41d8adc0.jpg","index":0,"item":"3fa63478-5a7d-4d50-8930-fcc2fc745872","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-Japan-szinei-Toroczkai-Csaba-Grasl-Bernadett-kiallitas-konyv","timestamp":"2025. június. 14. 14:15","title":"Ezt a különleges könyvet és fotókiállítást látva rácsodálkozhatunk Japán színeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39107f-dc13-4ed2-8eda-717f323f1a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányért mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták újraéleszteni. ","shortLead":"A kislányért mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták újraéleszteni. ","id":"20250615_vizbe-fulladt-gyerek-palatinus-strand","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc39107f-dc13-4ed2-8eda-717f323f1a42.jpg","index":0,"item":"89717b7e-9dd0-4f2e-b032-7756e02462d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250615_vizbe-fulladt-gyerek-palatinus-strand","timestamp":"2025. június. 15. 08:33","title":"Vízbe fulladt egy gyerek a Palatinus strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és a pályafutása során tapasztalt nyomásgyakorlások természetéről is beszélt. ","shortLead":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és...","id":"20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980.jpg","index":0,"item":"964d08f6-162b-4f09-9c9e-fd47f64de1ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","timestamp":"2025. június. 14. 09:41","title":"Kerényi György: Száraz Istvánnak megmondtam, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]