[{"available":true,"c_guid":"d987f774-7b1e-43f9-9903-37ff80ce7e21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tavaly 94 millió külföldi turista járt Spanyolországban. ","shortLead":"Tavaly 94 millió külföldi turista járt Spanyolországban. ","id":"20250615_Vizipisztollyal-es-transzparensekkel-tiltakoztak-a-spanyolok-a-turistak-ozone-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d987f774-7b1e-43f9-9903-37ff80ce7e21.jpg","index":0,"item":"fc883a76-ca03-49b2-8e8f-95a519aad33c","keywords":null,"link":"/elet/20250615_Vizipisztollyal-es-transzparensekkel-tiltakoztak-a-spanyolok-a-turistak-ozone-ellen","timestamp":"2025. június. 15. 20:10","title":"Vízipisztollyal és transzparensekkel tiltakoztak a spanyolok a turisták özöne ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c869ec-b8dc-4b9d-b886-551d4cf7b199","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Politikailag motivált merényletet követhettek el demokrata politikusok ellen. A támadó ellen továbbra is folyik a hajtóvadászat. ","shortLead":"Politikailag motivált merényletet követhettek el demokrata politikusok ellen. A támadó ellen továbbra is folyik...","id":"20250614_politikai-merenylet-minnesota-amerika-usa-demokrata-munkaspart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c869ec-b8dc-4b9d-b886-551d4cf7b199.jpg","index":0,"item":"a70a6b63-b0f3-42a5-9d17-43d83a1420d4","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_politikai-merenylet-minnesota-amerika-usa-demokrata-munkaspart-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:34","title":"Agyonlőttek egy politikust és férjét, két másik embert megsebesítettek Minnesotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok szakszervezete kritizálja – így indul a labdarúgó-klubvilágbajnokság történetének újabb szakasza. A tornáé, amelyet a nemzetközi futballszövetség (FIFA) a kommunikációja szerint azért szervez, hogy „valóban globálissá tegye” az Európa-központú sportágat. Arról persze már nem szólnak a hivatalos közlemények, hogy emögött meghúzódik egy másik cél is: a FIFA befolyásának és pénzügyi erejének növelése. ","shortLead":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok...","id":"20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2.jpg","index":0,"item":"4d41a77b-3abc-4724-9a3b-08a9998a310c","keywords":null,"link":"/sport/20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","timestamp":"2025. június. 14. 13:00","title":"Túlhajszolt sztárok küzdenek a gigászi pénzdíjért – rajtol az új köntösbe bújtatott klubvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","shortLead":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","id":"20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"272f517d-9a2d-420f-b70e-a68015f35767","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","timestamp":"2025. június. 14. 11:15","title":"Szoboszlai elárulta a születendő gyerekének a nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy vajon fényt deríthet-e egy apró genetikai eltérés a beszéd eredetére. Egereket vontak be egy érdekes kísérletbe, amelyben az állatok cincogását változtatták meg.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy vajon fényt deríthet-e egy apró genetikai eltérés a beszéd eredetére...","id":"20250614_eger-cincogas-megvaltoztatasa-emberi-gennel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"7b3d893f-121b-421c-85ac-a0af5aff7316","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_eger-cincogas-megvaltoztatasa-emberi-gennel","timestamp":"2025. június. 14. 16:03","title":"Emberi gént kaptak, másképp kezdtek cincogni az egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az infláció gyorsul, a közlekedés lassul, elkészült egy mindenkit meglepő törvényjavaslat, amely kiütheti a plázákat, a kormány pedig megemelte a hiánycélt. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az infláció gyorsul, a közlekedés lassul, elkészült egy mindenkit meglepő törvényjavaslat, amely kiütheti a plázákat...","id":"20250615_Es-akkor-Lazar-Janos-Nagy-Marton-vasut-plaza-inflacio-hiany-heviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"9e751eaa-5336-4b43-949c-24fe774dd71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_Es-akkor-Lazar-Janos-Nagy-Marton-vasut-plaza-inflacio-hiany-heviz","timestamp":"2025. június. 15. 07:00","title":"És akkor Lázár János és Nagy Márton versenyezni kezdett, ki tud nagyobb káoszt okozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c64268-e4aa-41ff-9975-f7d651a00a1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Terelés, sebességkorlátozás, terelés, sebességkorlátozás. Mostantól nem ez lesz a mantrája az M7-esen közlekedőknek.","shortLead":"Terelés, sebességkorlátozás, terelés, sebességkorlátozás. Mostantól nem ez lesz a mantrája az M7-esen közlekedőknek.","id":"20250614_M7-es-felujitas-nyari-szunet-balaton-nagy-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c64268-e4aa-41ff-9975-f7d651a00a1e.jpg","index":0,"item":"f00a6273-9d89-43ed-af0c-24b1fe2b4db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_M7-es-felujitas-nyari-szunet-balaton-nagy-forgalom","timestamp":"2025. június. 14. 22:01","title":"Fellélegzés: szüneteltetik az M7-es felújítását a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és a pályafutása során tapasztalt nyomásgyakorlások természetéről is beszélt. ","shortLead":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és...","id":"20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980.jpg","index":0,"item":"964d08f6-162b-4f09-9c9e-fd47f64de1ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","timestamp":"2025. június. 14. 09:41","title":"Kerényi György: Száraz Istvánnak megmondtam, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]