Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták el a helyi horgászegyesületnek. Csakhogy egy helyi képviselő is készíttetett érékbecslést, ami háromszor akkora összeget hozott ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, és most ők is készíttetnek egy újabb becslést.","shortLead":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták...","id":"20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a.jpg","index":0,"item":"6b705d97-fba9-46db-97a4-157eb657a87e","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:15","title":"Háromszoros különbség az ingatlan-értékbecslések között, egy horgásztanya miatt áll a bál Lőrinciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d3ee34-7d36-49c7-bdbd-f891cb2f0913","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy hazafias szervezet feljelentése után a rendőrök mentek a nőért, akit azóta egy elmegyógyintézetbe zártak.","shortLead":"Egy hazafias szervezet feljelentése után a rendőrök mentek a nőért, akit azóta egy elmegyógyintézetbe zártak.","id":"20250613_rendorok-irkutszk-insta-sztori-orosz-katonak-gyilkosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d3ee34-7d36-49c7-bdbd-f891cb2f0913.jpg","index":0,"item":"802a2002-20b5-45a4-ac3c-27b69b33c8d0","keywords":null,"link":"/elet/20250613_rendorok-irkutszk-insta-sztori-orosz-katonak-gyilkosok","timestamp":"2025. június. 13. 16:24","title":"Elvittek a rendőrök egy nőt Irkutszkban, mert Insta-sztoriban gyilkosozta az orosz katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó járat kevesebb mint egy perccel a felszállás után csütörtökön lezuhant. 241-en nem voltak ilyen szerencsések, ők mind meghaltak. Szakértők szerint gyorsan kellett cselekednie, hogy kihasználja a valószínűtlen esélyt arra, hogy életben maradjon. ","shortLead":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó...","id":"20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552.jpg","index":0,"item":"bdf81164-5fe6-4cb1-8743-0f0a4c82b107","keywords":null,"link":"/elet/20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","timestamp":"2025. június. 14. 08:12","title":"Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt most rosszabbul áll, mint a korábbi baloldal négy évvel ezelőtt.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt most rosszabbul áll, mint a korábbi baloldal négy évvel ezelőtt.","id":"20250613_gulyas-gergely-baratsag-magyar-peter-tisza-part-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"df631af6-ef7e-448f-950e-09bc755dbb21","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_gulyas-gergely-baratsag-magyar-peter-tisza-part-ellenzek","timestamp":"2025. június. 13. 13:30","title":"Gulyás: Már hét éve megírta nekem Magyar Péter, hogy nem vagyunk barátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Huszonnégy vizsgált ország közül tizenkilencben a többség bizalmatlan az amerikai elnökkel.","shortLead":"Huszonnégy vizsgált ország közül tizenkilencben a többség bizalmatlan az amerikai elnökkel.","id":"20250613_pew-research-kozvelemeny-kutatas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"14892d8c-4a61-4db1-b2e6-5c1f3725901d","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_pew-research-kozvelemeny-kutatas-donald-trump","timestamp":"2025. június. 13. 14:40","title":"Pew Research: Magyarország azon kevesek közé tartozik, ahol az emberek többsége bízik Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae223f-565f-4dd7-a058-045e0c645b4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Talált egy 3,8 millió forintos fotelt is, amelyre lehuppanhat a fáradt fiatal pár. ","shortLead":"Talált egy 3,8 millió forintos fotelt is, amelyre lehuppanhat a fáradt fiatal pár. ","id":"20250614_hadhazy-akos-matolcsy-adam-luxus-fotel-francia-bor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12ae223f-565f-4dd7-a058-045e0c645b4e.jpg","index":0,"item":"403dd92a-9797-4ad4-96fa-6ea67d435d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hadhazy-akos-matolcsy-adam-luxus-fotel-francia-bor","timestamp":"2025. június. 14. 10:49","title":"Hadházy Ákos 175 ezer forintos francia bort azonosított be Matolcsy Ádám kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza elnöke korábban arra szólította fel a fideszes politikust, hogy az ukránozós videója után távozzon a közéletből. ","shortLead":"A Tisza elnöke korábban arra szólította fel a fideszes politikust, hogy az ukránozós videója után távozzon...","id":"20250615_szentkiralyi-alexandra-magyar-peter-propagandavideo-valasz-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b.jpg","index":0,"item":"c5a6c815-e89c-4973-81f2-7a802c5979ef","keywords":null,"link":"/elet/20250615_szentkiralyi-alexandra-magyar-peter-propagandavideo-valasz-ukrajna","timestamp":"2025. június. 15. 12:45","title":"Válaszolt Magyar Péternek Szentkirályi Alexandra: Mindig is tudtuk, hogy az összes nőt el akarod takarítani a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is felvetette, ha kell a Szépművészeti Múzeumnak a kép, megvásárolhatja az állam. ","shortLead":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is...","id":"20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"5f1f64bf-3b51-4a1e-b8c0-848340a47abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:04","title":"Lázár: Ha magyar múzeumnak kell a Klimt-kép, tisztességes megegyezéssel kell megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]