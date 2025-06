Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a4e023b-205d-4154-a906-dbf3db86c646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság közölte, hogy ingyenes átfoglalást, illetve WIZZ-kreditekben vagy eredeti fizetési formában teljes visszatérítést kínál az érintett ügyfeleinek.","shortLead":"A légitársaság közölte, hogy ingyenes átfoglalást, illetve WIZZ-kreditekben vagy eredeti fizetési formában teljes...","id":"20250613_wizz-air-kozlemeny-izrael-iran-legikozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4e023b-205d-4154-a906-dbf3db86c646.jpg","index":0,"item":"398e485a-c7dc-4da1-9b0a-cf4e187fcf75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_wizz-air-kozlemeny-izrael-iran-legikozlekedes","timestamp":"2025. június. 13. 13:48","title":"Június 20-ig nem indít gépeket Tel-Avivba és Ammánba a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon a hévízi tófürdő központi épülete, amelyet így le is kellett zárni. A helyiek közül sokan szobakiadásból élnek, és már érzik a forgalom csökkenését.","shortLead":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon...","id":"20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294.jpg","index":0,"item":"aa8bd265-5d3a-41a3-8726-5ce0d22f6fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","timestamp":"2025. június. 14. 09:00","title":"Kiemelt terület az idegenforgalom, mégis állami kézben pusztult le a második számú turisztikai látványosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","shortLead":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","id":"20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"bc08a2b1-7f1a-4b8c-962d-82c6ea214e25","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 13:16","title":"Irán nyugati nagyhatalmakat fenyegetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7b82-04d7-4b54-8eac-3cb2f36a0fd8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nemrégiben merült fel, hogy hozzányúlnának a jelenlegi rendszerhez.","shortLead":"Nemrégiben merült fel, hogy hozzányúlnának a jelenlegi rendszerhez.","id":"20250613_Maradhat-a-keteves-muszaki-a-regi-autoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1ac7b82-04d7-4b54-8eac-3cb2f36a0fd8.jpg","index":0,"item":"e8a1fb33-6dca-4a99-87ec-0a7305903430","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_Maradhat-a-keteves-muszaki-a-regi-autoknal","timestamp":"2025. június. 13. 13:13","title":"Maradhat a kétéves műszaki a régi autóknál – Magyarország ellenzi a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették, hogy június 20-ig nem indítanak gépeket Tel-Avivba és Ammánba. ","shortLead":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették...","id":"20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"03642c60-05fa-41d3-8a28-4b0294370aad","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","timestamp":"2025. június. 14. 12:15","title":"A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bb1236-4123-44a9-aa2e-5d49d362591e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni média szerint az ország Kelet-Azerbajdzsán tartományában tíz helyszínt is támadás ért.","shortLead":"Az iráni média szerint az ország Kelet-Azerbajdzsán tartományában tíz helyszínt is támadás ért.","id":"20250613_izrael-tamadas-iran-tebriz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1bb1236-4123-44a9-aa2e-5d49d362591e.jpg","index":0,"item":"23712fbf-1017-4190-b54a-b75909753a76","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-tamadas-iran-tebriz","timestamp":"2025. június. 13. 12:40","title":"Újabb izraeli csapás Irán ellen, most a tebrizi repteret támadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]