[{"available":true,"c_guid":"595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és a pályafutása során tapasztalt nyomásgyakorlások természetéről is beszélt. ","shortLead":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és...","id":"20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980.jpg","index":0,"item":"964d08f6-162b-4f09-9c9e-fd47f64de1ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","timestamp":"2025. június. 14. 09:41","title":"Kerényi György: Száraz Istvánnak megmondtam, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46e5c-693a-4903-a3bb-4a79353fcc34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyetlen nap alatt hat Guinness-rekordot is megdöntött egy 14 éves indiai fiú, akit csak élő számológépként emlegetnek. A srác nemcsak elképesztő sebességgel, hanem hasonló pontossággal végi el fejben a matematikai műveleteket.","shortLead":"Egyetlen nap alatt hat Guinness-rekordot is megdöntött egy 14 éves indiai fiú, akit csak élő számológépként emlegetnek...","id":"20250615_indiai-fejszamolo-diak-guinness-rekordok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c46e5c-693a-4903-a3bb-4a79353fcc34.jpg","index":0,"item":"140ceb2a-e78c-4374-8db1-dac16ef2fb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_indiai-fejszamolo-diak-guinness-rekordok","timestamp":"2025. június. 15. 08:03","title":"14 évesen élő számológép egy indiai csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ccd14-5bbe-4f05-93df-6f9a201017d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbihoz képest jóval több, 12 kategóriában kaptak elismerést az olvasók kedvencei. Befért G. Fodor Gábor könyve is. ","shortLead":"A korábbihoz képest jóval több, 12 kategóriában kaptak elismerést az olvasók kedvencei. Befért G. Fodor Gábor könyve...","id":"20250614_libri-irodalmi-dij-g-fodor-gabor-orban-kontra-soros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe9ccd14-5bbe-4f05-93df-6f9a201017d0.jpg","index":0,"item":"9843ab37-55a6-4852-99be-589e4a3413d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_libri-irodalmi-dij-g-fodor-gabor-orban-kontra-soros","timestamp":"2025. június. 14. 09:46","title":"Schmidt Mária támogatta, G. Fodor Gábor megírta – Libri-díjat kapott az Orbán kontra Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bc45da-9e50-4947-9c92-4e0f1703d43f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint nincs „klímakrízis”.","shortLead":"A minisztérium szerint nincs „klímakrízis”.","id":"20250615_Nincs-klima-szentesi-korhaz-hoseg-gyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0bc45da-9e50-4947-9c92-4e0f1703d43f.jpg","index":0,"item":"544e06e3-df8f-4946-b67f-cbbcb00283e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250615_Nincs-klima-szentesi-korhaz-hoseg-gyujtes","timestamp":"2025. június. 15. 19:51","title":"Nincs klíma a szentesi kórház egyik osztályán, a hozzátartozók vittek be ventilátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik egyaránt szép számmal felbukkantak a Balaton Park Circuiten – mutatjuk őket.","shortLead":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik...","id":"20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783.jpg","index":0,"item":"a77d9049-12d4-4686-891f-2ef481bbbdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","timestamp":"2025. június. 15. 07:59","title":"Patina, vasalódeszka, benzin, áram: a végletek Porschéi lepték el a Balaton partját – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó járat kevesebb mint egy perccel a felszállás után csütörtökön lezuhant. 241-en nem voltak ilyen szerencsések, ők mind meghaltak. Szakértők szerint gyorsan kellett cselekednie, hogy kihasználja a valószínűtlen esélyt arra, hogy életben maradjon. ","shortLead":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó...","id":"20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552.jpg","index":0,"item":"bdf81164-5fe6-4cb1-8743-0f0a4c82b107","keywords":null,"link":"/elet/20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","timestamp":"2025. június. 14. 08:12","title":"Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45015be-6ca1-4b67-ae8f-653144abb492","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apollo–10 legénysége 1969. május 26-án soha nem látott sebességgel száguldott a Föld felé. Ember azóta sem utazott olyan gyorsan, mint Thomas Stafford, John Young és Eugene Cernan.","shortLead":"Az Apollo–10 legénysége 1969. május 26-án soha nem látott sebességgel száguldott a Föld felé. Ember azóta sem utazott...","id":"20250614_apollo-10-urutazas-sebesseg-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45015be-6ca1-4b67-ae8f-653144abb492.jpg","index":0,"item":"e637efc8-df4c-458c-82bf-8cb77b4c763c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_apollo-10-urutazas-sebesseg-rekord","timestamp":"2025. június. 14. 20:03","title":"39 937 km/h az eddigi leggyorsabb emberi utazás sebessége, 57 éve nem sikerül megdönteni a rekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185906b2-23c2-4fcf-983d-eb04c4e2a7cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iránt támadó Izrael tűzoltó berendezések szállítását kérte Németországtól. A német kancellár bejelentette, hogy haladéktalanul megkezdik a kérés teljesítését.","shortLead":"Az Iránt támadó Izrael tűzoltó berendezések szállítását kérte Németországtól. A német kancellár bejelentette...","id":"20250615_nemetorszag-megerositi-az-izraeli-es-a-zsido-intezmenyek-vedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185906b2-23c2-4fcf-983d-eb04c4e2a7cd.jpg","index":0,"item":"e592d9ae-bfa7-4d93-a406-1860ca8d7559","keywords":null,"link":"/vilag/20250615_nemetorszag-megerositi-az-izraeli-es-a-zsido-intezmenyek-vedelmet","timestamp":"2025. június. 15. 18:43","title":"Németország megerősíti az izraeli és a zsidó intézmények védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]