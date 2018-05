Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f5e0bc7-f72e-46f5-ac79-19542c5570b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs vége a piszkálódásnak: néhány napja felkerült két új videó a YouTube-ra, amely szerint mind az az App Store, mind az iPhone fotózási képessége lepipálja a konkurenseket. Persze hogy a Google Play és az androidos készülékek jutnak az eszünkbe.","shortLead":"Nincs vége a piszkálódásnak: néhány napja felkerült két új videó a YouTube-ra, amely szerint mind az az App Store, mind...","id":"20180501_youtube_uj_piszkalodo_apple_reklamok_konkurencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5e0bc7-f72e-46f5-ac79-19542c5570b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace27bc-f288-4d17-9cfe-d520aaa55dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_youtube_uj_piszkalodo_apple_reklamok_konkurencia","timestamp":"2018. május. 01. 15:03","title":"Folytatódik a reklámháború: az Apple ismét a konkurenseket fikázza rövid videóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","shortLead":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","id":"20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deec6ce-3cda-4b2c-9adc-d1b7a573f66e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","timestamp":"2018. április. 30. 08:21","title":"A nap képe: Így néz ki a nappalija egy igazi autórajongónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól látszik, hogy felrepedt és kilyukadt a padlólemez. A MÁV közleményébe úgy fogalmaznak, hogy „a műszaki meghibásodást feltételezhetően rongálás okozta”.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól...","id":"20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a9599-fce7-4dd8-920f-52199416e64e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","timestamp":"2018. május. 01. 14:20","title":"Beszakadt egy vonat alja Tatabánya és Szárliget között – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","shortLead":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","id":"20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0cbd57-4816-4527-b8db-b1aff0aaef75","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","timestamp":"2018. május. 01. 10:02","title":"Férjével együtt hunyt el Judith Leiber, a magyar származású táskadizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","shortLead":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","id":"20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faac2d99-70f9-4c29-a11f-52d11c38c43d","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","timestamp":"2018. április. 30. 13:24","title":"Tüntetni is lehet menni a Momentum telekocsis appjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos betartani a viharjelzésre vonatkozó szabályokat, mert nagyon gyorsan kialakulhat vészhelyzet, ha valaki óvatlan. ","shortLead":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet...","id":"20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bbbac-09a0-45f0-9700-fd0f6f06de97","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","timestamp":"2018. május. 01. 15:44","title":"Felborult egy vitorlás a Balatonon, három ember vízbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május elsejei állatságok.","shortLead":"Május elsejei állatságok.","id":"20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be152c7-73d2-4371-bc78-0b1b7054e6d1","keywords":null,"link":"/elet/20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. május. 01. 10:10","title":"A világ állatkertjei Budapesten, fiókákat köszöntenek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]