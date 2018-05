Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek éttermében természetesen svéd húsgolyót is lehetne enni.","shortLead":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek...","id":"20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18998976-c71d-4ea6-8937-9773fd57821a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","timestamp":"2018. május. 01. 16:45","title":"Magyar építész tervezte az épületet, amelyben megnyílhat a világ második IKEA hotelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","shortLead":"A lengyel LOT légitársaság indította el a járatot. ","id":"20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a60e47-1e9c-4171-a04d-df307a074989","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Elindult_a_BudapestNew_York_repulojarat","timestamp":"2018. május. 03. 12:28","title":"Elindult a Budapest–New York-repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676c1636-fe10-4df9-a5a9-dfac91265062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány nap van hátra az új csodajárgány hivatalos beiktatásáig, Putyin hamarosan végre lecserélheti régi autóját.","shortLead":"Már csak néhány nap van hátra az új csodajárgány hivatalos beiktatásáig, Putyin hamarosan végre lecserélheti régi...","id":"20180503_video_vlagyimir_putyin_titokzatos_uj_elnoki_limuzin_luxusauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676c1636-fe10-4df9-a5a9-dfac91265062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78b8297-1292-4624-b624-7849f5cb5fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_video_vlagyimir_putyin_titokzatos_uj_elnoki_limuzin_luxusauto","timestamp":"2018. május. 03. 10:21","title":"Videó: lencsevégre kapták Putyin titokzatos új elnöki limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c53c-d94d-4835-a021-0c5be3c1b21b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nincs csodafegyvere a magyar és a lengyel kormány ellen az Európai Bizottságnak, bár láthatóan próbálkozik. A 2020 után induló költségvetés tervezeténél igyekeznek kivenni az országok kezéből a kassza kulcsát.","shortLead":"Nincs csodafegyvere a magyar és a lengyel kormány ellen az Európai Bizottságnak, bár láthatóan próbálkozik. A 2020 után...","id":"20180503_Megunta_Brusszel_a_gatlastalan_lenyulast_de_eleg_fegyvere_van_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070c53c-d94d-4835-a021-0c5be3c1b21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bceced34-30bb-48f2-be2d-6ad10c0a39c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Megunta_Brusszel_a_gatlastalan_lenyulast_de_eleg_fegyvere_van_ellene","timestamp":"2018. május. 03. 06:30","title":"Megunta Brüsszel a gátlástalan lenyúlást, de van elég fegyvere ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","shortLead":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","id":"20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ae0e81-7ab2-49ec-bff2-c2c81de2fb63","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","timestamp":"2018. május. 01. 14:30","title":"Orbán után Medgyessy is az azeri önkényúrnak hajbókol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény járőr, mit követhetett el?","shortLead":"Szegény járőr, mit követhetett el?","id":"20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6cbb4-aaab-450f-87a1-36fa210833f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","timestamp":"2018. május. 03. 11:56","title":"Videó: jobbról elhúz egy autó, kapaszkodó rendőrrel a motorháztetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","shortLead":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","id":"20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f47966-0c6d-4562-85f7-b6305a6de19c","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","timestamp":"2018. május. 03. 11:33","title":"Kísértetiesen hasonlított az azeri választási kampány a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]