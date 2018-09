Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","shortLead":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","id":"20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73f3218-127c-4a14-a54b-fa9dd499e29d","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:45","title":"Majka és Curtis konfliktusa újabb hullámokat ver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. Nem kellett hozzá túl nagy fantázia, és nem is okoz különösebb meglepetést. Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem elérhető a beszélgetés, amelyben kiosztotta a magyar egészségügyet.","shortLead":"Már nem elérhető a beszélgetés, amelyben kiosztotta a magyar egészségügyet.","id":"20180901_Zacher_Gabor_eros_interjut_adott_aztan_toroltette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec26f8-a579-4fd5-a22d-36155869b05e","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Zacher_Gabor_eros_interjut_adott_aztan_toroltette","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:41","title":"Zacher Gábor erős interjút adott, aztán töröltette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","shortLead":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","id":"20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705678-d23b-4065-ad73-8ba36e9ec5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:56","title":"Lép a rendőrség: megszállja Kőbányát és Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya sétál előttük, mint egy kísértet a havon. Az egész egy rothadó szürreális festmény része… Mindig van valaki, aki átfest egy csorba falat, és a romos autócsodákat újakra alakítja. Röviden, a barkácsolókban még mindig van egy kis fantázia. Sorozatom kelet-európai szomszédságom mindennapjait ábrázolja: a darabok egy bomló létezés magasságát és mélypontját fedik fel. A fényképek megmutatják a hely kettős természetét: a laissez-faire hozzáállás és a sorsán erősen változtatni akaró attitűd furcsa keveredését.” – Hajdu Tamás erdélyi magyar fotós képei kelet-európai szomszédságunk mindennapjait és egy letűnt rendszer romjait örökítik meg.","shortLead":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya...","id":"20180831_nagyitas_hajdu_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc92ad6-fa68-4d8c-8956-05f88c277475","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180831_nagyitas_hajdu_tamas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:00","title":"Egy letűnt rendszer romjai – képek keleti szomszédunkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599ffb1c-2bf3-4bb2-b407-07dc0b995227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyílt óceánon muszáj vízhatlannak maradnia a telefonnak. Persze otthon ebből vannak furcsa helyzetek.","shortLead":"A nyílt óceánon muszáj vízhatlannak maradnia a telefonnak. A kenyai halászok is védekezésre használják az óvszert, de nem úgy, ahogy gondolná","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599ffb1c-2bf3-4bb2-b407-07dc0b995227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af94261-9d9a-4231-8cad-410eab1c4a7b","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_kenyai_halaszok_is_vedekezesre_hasznaljak_a_kondomot_de_nem_ugy_ahogy_gondolna","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:31","title":"A kenyai halászok is védekezésre használják az óvszert, de nem úgy, ahogy gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c7f26a-51fc-4cbe-a7bd-a2146be8feb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csoport olyan szakrális építményt kívánt létrehozni, amelyet bárki bármikor szabadon használhat imádkozásra, elmélkedésre, közösségi alkalmakra vagy éppen túrázás közbeni megpihenésre. ","shortLead":"A csoport olyan szakrális építményt kívánt létrehozni, amelyet bárki bármikor szabadon használhat imádkozásra...","id":"20180831_Erdei_kapolna_MOME_szakralis_epitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c7f26a-51fc-4cbe-a7bd-a2146be8feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41ff1-8a34-4585-90f9-af4b640dabb4","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Erdei_kapolna_MOME_szakralis_epitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:47","title":"Erdei kápolnát építettek a MOME-sok – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77baecf1-3b0e-4ddb-9369-77eee4b3088f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kérdés régóta napirenden van, Moszkva nem igazán örül neki.","shortLead":"A kérdés régóta napirenden van, Moszkva nem igazán örül neki.","id":"20180831_Az_ukran_es_orosz_ortodox_egyhaz_szetvalasztasarol_targyalt_a_konstantinapolyi_es_az_orosz_patriarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77baecf1-3b0e-4ddb-9369-77eee4b3088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687177e-f9bb-4b1c-8126-458a04263d26","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Az_ukran_es_orosz_ortodox_egyhaz_szetvalasztasarol_targyalt_a_konstantinapolyi_es_az_orosz_patriarka","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:38","title":"Az ukrán és orosz ortodox egyház szétválasztásáról tárgyaltak a pátriárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]