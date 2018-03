Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff476a13-1d6f-4149-beb1-5c024f3408e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonatkozó javaslatot hétfőn fogadhatják el.","shortLead":"A vonatkozó javaslatot hétfőn fogadhatják el.","id":"20180305_Tenyleg_fegyvert_kaphatnak_a_floridai_tanarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff476a13-1d6f-4149-beb1-5c024f3408e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c14ef8-1163-4d71-8efd-4b5aa6c05abc","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Tenyleg_fegyvert_kaphatnak_a_floridai_tanarok","timestamp":"2018. március. 05. 15:15","title":"Tényleg fegyvert kaphatnak a floridai tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","shortLead":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","id":"20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a45b5a-0b52-43cb-b51e-044f84c1d932","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","timestamp":"2018. március. 05. 16:50","title":"Megkezdte a Gazprom a szerződésbontást Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Átmeneti megoldásként került tető a Bajcsy-Zsilinszky Kórház udvarán parkoló, mobil CT-hez vezető rámpa fölé, miután a hvg.hu megírta, milyen lehetetlen körülmények közepette hurcolják a betegeket a kamionhoz - de a „csúszásveszély” tábla azért maradt. Közérdekű adatigénylést kellett beadnunk, mert a közpénzből gazdálkodó állami egészségügyi központ nem hajlandó elárulni, mégis ki fizeti több hónapon át a mobil CT-t, amire azért van szükség, mert totojáztak a diagnosztikai szolgáltatásokra kiírt pályázattal.","shortLead":"Átmeneti megoldásként került tető a Bajcsy-Zsilinszky Kórház udvarán parkoló, mobil CT-hez vezető rámpa fölé, miután...","id":"20180306_Fotok_Ilyen_tetot_takoltak_a_hoban_hurcolt_betegek_fole_a_Bajcsy_Korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a112cc3-375b-4825-bc1d-4379627c0cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Fotok_Ilyen_tetot_takoltak_a_hoban_hurcolt_betegek_fole_a_Bajcsy_Korhazban","timestamp":"2018. március. 06. 10:06","title":"Fotók: Ilyen tetőt tákolt a hóban CT-re hurcolt betegek fölé a kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok a valóságot.","shortLead":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok...","id":"20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f96b6-206b-4a2c-9cf1-99a09595f9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 06. 06:41","title":"Hogy mennyi? 1900+ lóerős a horvátok elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A lengyelek által zsidók ellen elkövetett atrocitásokról szóló vallomásokkal válaszolt a Página/12 nevű argentin honlap arra, hogy egy kormányközeli varsói civil szervezet, a Rágalmazás elleni Liga (RDI) be kívánja perelni a dél-amerikai portált, mert az nem odaillő képet helyezett az 1941-es jedwabnei tömeggyilkosságról írt cikke mellé.","shortLead":"A lengyelek által zsidók ellen elkövetett atrocitásokról szóló vallomásokkal válaszolt a Página/12 nevű argentin honlap...","id":"20180306_Visszafele_sul_el_a_lengyel_holokauszttorveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7fc67-9245-4750-b868-20c5c68bcf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_Visszafele_sul_el_a_lengyel_holokauszttorveny","timestamp":"2018. március. 06. 18:12","title":"Visszafelé sül el a lengyel holokauszttörvény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c9087-ffe5-4507-8c3c-b62ae127e8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éve szedi áldozatait, most levetették a boltok polcairól.","shortLead":"Egy éve szedi áldozatait, most levetették a boltok polcairól.","id":"20180305_180_halottat_kovetelt_a_fertozott_parizsi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20c9087-ffe5-4507-8c3c-b62ae127e8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d760fb0e-e317-4fb4-a007-ce183a8fa1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_180_halottat_kovetelt_a_fertozott_parizsi","timestamp":"2018. március. 05. 16:17","title":"180 halottat követelt a fertőzött párizsi Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi olasz kormányfő távozik a balközép Demokrata Párt (PD) éléről.","shortLead":"A korábbi olasz kormányfő távozik a balközép Demokrata Párt (PD) éléről.","id":"20180305_a_valasztasi_vereseg_utan_lemondott_Renzi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ea97d-2da2-473b-9580-fd0b85f50aae","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_a_valasztasi_vereseg_utan_lemondott_Renzi","timestamp":"2018. március. 05. 18:57","title":"A választási vereség után lemondott Renzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány legújabb ellensége az ENSZ, kampányt is indítottak ellenük. A magyar kabinet szerint az ENSZ azt akarja, folyamatosan fogadjunk be menekülteket. Nem egész három éve még Orbán is valami hasonlóról beszélt.","shortLead":"A kormány legújabb ellensége az ENSZ, kampányt is indítottak ellenük. A magyar kabinet szerint az ENSZ azt akarja...","id":"20180305_Orban_harom_eve_meg_vilagkvotat_akart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e6c4af-413b-44a6-8feb-efb31ed2d9f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Orban_harom_eve_meg_vilagkvotat_akart","timestamp":"2018. március. 05. 10:34","title":"Orbán három éve még világkvótát akart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]