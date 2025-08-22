Orbán Viktor: A kormány meghosszabbítja az árrésstopot

Meglehetősen rendhagyónak számító módon Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett a Fidesz digitális aktivistáit összefogó Harcosok Klubjában jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.

„Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”

– írta (vagy írták a nevében) a tagoknak küldött napi üzenetben a Portfolio szerint.

A kormány először május 31-ig vezette be az élelmiszer-kiskereskedelmi szereplők által alkalmazható, legfeljebb 10 százalékos (drogériák esetében 15 százalékos) árréskorlátozást több termékcsoportra, majd meghosszabbította augusztus 31-ig. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a lépés főleg a kisebb boltokat érinti negatívan, de a nagyobb szereplőknek is milliárdos veszteségeket hoz. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint árcsökkenést hozott az árrésstop.

Az már korábban is ismert volt, hogy az augusztus 21-i kormányülésen döntenek a piackorlátozó intézkedés további sorsáról, az igazán meglepő az, ahogyan erről a miniszterelnök beszámolt.

Részletekről tehát egyelőre nincs információ, a döntés vélhetően mind az élelmiszer-kereskedelmi, mind a drogériákra vonatkozó korlátozást helybenhagyja, már csak az a kérdés, hogy milyen időtartammal hosszabbították meg.