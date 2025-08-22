„Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér” – mondta a tűzijátékról Orbán a harcosainak

„Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem” – a Telex szúrta ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök augusztus 20-ról szóló poszttal jelentkezett a Facebookon a Harcosok Klubja csoportban.

Majd arra is kitért, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot kísérő narrációba idén némi aktuálpolitikát is bele lehetett hallani. Ugyanis arról beszéltek benne, hogy egy dölyfös és felfuvalkodott Péter jött I. István után, akinek tanácsait idegenek súgták és sok szenvedést okozott.

Ezzel kapcsolatban, a tűzijáték dicsérete után azt írta Orbán, hogy

csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni.

Hozzátette: Mindenki nyugodjon meg, jövőre is lesz tűzijáték. Péter testvér alatt valószínűleg Magyar Péterre gondolhatott a miniszterelnök.

Csütörtökön a Kormányzati Tájékoztatási Központ is azt mondta, hogy a Péterek közötti hasonlóság csupán a baloldali sajtó képzeletének szüleménye. Arról, hogy ki volt a narrációban elhangzó felfuvalkodott Péter az alábbi cikkben írtunk bővebben.