Hadházy Ákos Hatvanpuszta 193 négyzetméteres étkezőjéről posztolt

Kerámiaburkolat, tömör fa, hajópadló – a mezőgazdasági épület étkezőjén sem spóroltak.
HVG
Újabb részletekkel jelentkezett Hatvanpusztáról Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő birtokába került tervek szerint az Orbán Viktor által „gazdaságnak” nevezett komplexum vendégháznak nevezett épületében egy 193 négyzetméteres étkező kapott helyet.
Belső fotó Hatvanpusztáról
Hadházy Ákos / Facebook
Az étkezőről készült fotón egy Hadházy által megkérdezett építész szerint a következők láthatók:
acélpillérek és -gerendák, láthatóan tartószerkezeti szerepük is van, de esztétikai okokból választották;
hajópadló, valószínűleg kemény, esetleg minőségibb fenyő.
A politikus szerint a vendégház helyén korábban egy ipari műemlékként védett juhakol állt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban a kormányinfón úgy fogalmazott, hogy az épület még mindig műemlék.
Mivel a törvény szerint erről gondoskodnia kell a műemlék tulajdonosának, Hadházy kedden szeretett volna beszélni Orbán Viktor édesapjával, hogyan lehet megtekinteni az épületet, de nem volt ott. Orbán Győző korábban a 444.hu munkatársait is válasz nélkül hagyta, amikor Székesfehérváron összefutottak vele.
Hadházy Ákos az elmúlt hetekben több, eddig nem ismert információt is posztolt Hatvanpusztáról. Így derült ki, hogy a pincében van egy titokzatos vasajtó és még padlófűtés is.
A képviselő kocsijának a héten kocsival hajtott neki egy hatvanpusztai biztonsági őr, egy földúton ütköztek össze, ahol Hadházy szerint talán fel akarták borítani, de végül a másik autó borult fel. Nem sokkal korábban a hivatal autójának szúrták ki a kerekeit ugyanitt.