Hadházy Ákos Hatvanpuszta 193 négyzetméteres étkezőjéről posztolt

Újabb részletekkel jelentkezett Hatvanpusztáról Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő birtokába került tervek szerint az Orbán Viktor által „gazdaságnak” nevezett komplexum vendégháznak nevezett épületében egy 193 négyzetméteres étkező kapott helyet.

Belső fotó Hatvanpusztáról Hadházy Ákos / Facebook

Az étkezőről készült fotón egy Hadházy által megkérdezett építész szerint a következők láthatók:

kerámia lapburkolat;

a külső nyílászáró tömör (nemes?) fa lehet;

archaizálni hivatottnak látszó gerendás, deszkás födém, beépített spotlámpákkal;

acélpillérek és -gerendák, láthatóan tartószerkezeti szerepük is van, de esztétikai okokból választották;

hajópadló, valószínűleg kemény, esetleg minőségibb fenyő.

A politikus szerint a vendégház helyén korábban egy ipari műemlékként védett juhakol állt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban a kormányinfón úgy fogalmazott, hogy az épület még mindig műemlék.

Mészáros Lőrinc hároméves unokájáé a Hatvanpuszta melletti földút, állítja Hadházy Ákos A földút – ahonnan a legjobb kilátás nyílik a hatvanpusztai birtokra – 2021-ig állami tulajdonban volt, onnan szerezte meg ifjabb Mészáros Lőrinc, most pedig már a család egy ifjú tagjának nevén van.

Mivel a törvény szerint erről gondoskodnia kell a műemlék tulajdonosának, Hadházy kedden szeretett volna beszélni Orbán Viktor édesapjával, hogyan lehet megtekinteni az épületet, de nem volt ott. Orbán Győző korábban a 444.hu munkatársait is válasz nélkül hagyta, amikor Székesfehérváron összefutottak vele.

Hadházy Ákos az elmúlt hetekben több, eddig nem ismert információt is posztolt Hatvanpusztáról. Így derült ki, hogy a pincében van egy titokzatos vasajtó és még padlófűtés is.

A képviselő kocsijának a héten kocsival hajtott neki egy hatvanpusztai biztonsági őr, egy földúton ütköztek össze, ahol Hadházy szerint talán fel akarták borítani, de végül a másik autó borult fel. Nem sokkal korábban a hivatal autójának szúrták ki a kerekeit ugyanitt.