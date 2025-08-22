Zelenszkij: Putyin a nagy semmit akarja eladni nekünk

Komolytalannak tekinti Volodimir Zelenszkij a Donbasz átadásáért a konfliktus befagyasztását ígérő orosz ajánlatot – derül ki abból az ukrán elnök által tartott kijevi sajtótájékoztatóból, amelynek a hivatalos leiratát a Der Spiegel szerezte meg.

Zelenszkij többek között arról beszélt itt, hogy elmagyarázta Trumpnak, Putyin a nagy semmit akarja eladni nekik.

Én ezt egy manipulációs kísérletnek tekintem a részéről. Pontosan tudja, hogy nem fog megtörténni, még számít is rá, hogy így lesz

– jelentette ki.

Az ukrán elnök elmondta, hogy az európai vezetők körében felmerült a kérdés, hogy mi lesz, ha az oroszok végül nem mennek bele a Zelenszkij–Putyin-találkozóba, amitől Donald Trump amerikai elnök a nagy áttörést várja. „Ebben az esetben mi egy erős válaszlépést szeretnénk látni az Egyesült Államoktól” – jelentette ki.

Hogy ez konkrétan mit jelent, arról Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy további szankciók, illetve vámok kivetésére kérte Trumpot.

Arról már korábban mi is írtunk, hogy az oroszok nem kapkodnak nagyon a lehetőségért. Szergej Lavrov például több ízben is kifejtette a hét folyamán, hogy nagyon távoli lehetőségként tekint csak az orosz–ukrán csúcstalálkozóra.

Zelenszkij közölte, hogy Trumpot nagyon érdekelték a donbaszi helyzet részletei, így térképek kíséretében magyarázta el neki a jelenlegi hadi helyzetet. „Elmondtam neki, hogy ha a csapataink kiürítenék a területet, azzal megnyitnák a Harkivba vezető utat az oroszok előtt” – mondta.

Miért pont Donbasz kell ennyire az oroszoknak Ukrajnából, és miért tűnik rossz ötletnek átengedni nekik? A nagyorosz birodalmi gondolattól kezdve a gazdasági és nagystratégiai célokon át a felelősségre vonástól való félelemig számtalan oka van annak, amiért Putyin nem engedheti meg magának, hogy ne birtokolja Donyecket és Luhanszkot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máshol kész lenne területi engedményeket tenni az ukránoknak, akik számára Donbasz átadása is végzetes lehet.

Az ukrán elnök azt is cáfolta, hogy gyors előrenyomulásban lennének az oroszok a Donbaszban. Közel négy év háborúskodás alatt mindössze Donyeck egyharmadát tudták elfoglalni és a terület utolsó harmadát jelenleg is az ukrán csapatok ellenőrzik.

Ezért is mondom, hogy az a szövegük, hogy képesek lennének az év végére elfoglalni a Donbaszt, nem több, mint süket duma. Ehhez további négy évre lenne szükségük

– jelentette ki.

Azt is hozzátette, hogy a Harkivi területen a helyzet normális, és néhány hónapon belül Szumiból is kiszorítják az oroszokat.

Ami a biztonsági garanciákat illeti, Zelenszkij örömmel nyugtázta az USA részvételi szándékát, amit a legjelentősebb politikai eredményének tekint. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen mértékben lesz hajlandó támogatni az európai biztonsági garanciákat Washington.

Az biztos, hogy Zelenszkij nem akar arról hallani, hogy Kína is részt vegyen az erről szóló tárgyalásokban, miközben Oroszország korábban ezt feltételként nevezte meg.