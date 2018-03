Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos, téli időre számíthatunk, faggyal és hóval, visszavehetjük a téli kabátokat. ","shortLead":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos...","id":"20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b94e272-4905-4047-9b77-c3ecb96db2b9","keywords":null,"link":"/elet/20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","timestamp":"2018. március. 15. 19:45","title":"Időkép: Megismétlődhet szombaton a 2013-as nagy hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec871290-40e5-4f73-81be-da733e71d0a8","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bizony, a Sztálin halála az a film, amelyet nemrégiben betiltottak Oroszországban. Az olasz származású, skót Armando Iannucci kegyetlen szatírája a Szovjetunió fővezér nélkül maradt vezetőit gyermeteg idiótáknak ábrázolja. És nagyon is rendben van ez így. Kritika.","shortLead":"Bizony, a Sztálin halála az a film, amelyet nemrégiben betiltottak Oroszországban. Az olasz származású, skót Armando...","id":"20180316_A_diktator_vizeletet_le_tudtak_torolni_magukrol_de_a_bunoket_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec871290-40e5-4f73-81be-da733e71d0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba3616-3bd2-461c-bdb4-831e76290cae","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_A_diktator_vizeletet_le_tudtak_torolni_magukrol_de_a_bunoket_nem","timestamp":"2018. március. 16. 12:30","title":"A diktátor vizeletét le tudták törölni magukról, de a bűnöket nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a debreceni ünnepség programján, nem Kósa Lajos tartotta a beszédet.","shortLead":"Változtattak a debreceni ünnepség programján, nem Kósa Lajos tartotta a beszédet.","id":"20180315_Kosa_Lajos_nem_allt_ki_Debrecenben_beszelni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e70ac03-bb9d-4f27-91e6-0dce62a6a34c","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kosa_Lajos_nem_allt_ki_Debrecenben_beszelni","timestamp":"2018. március. 15. 12:25","title":"Kósa Lajos nem állt ki Debrecenben beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával szennyezett. Az amaránt kapható a magyarországi Lidl-üzletekben is, az áruházlánc figyelmeztet: ne együnk a bioélelmiszerből!","shortLead":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával...","id":"20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5eea68-ea50-4531-bce8-e8678627e67c","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 09:40","title":"A Lidlben is kapható bioélelmiszert hívnak vissza szalmonella miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","id":"20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5e2d91-55f9-421f-8dd0-2bfaa17c0eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 17. 09:36","title":"Duplán bukott le a nyírteleki férfi, amikor megállították a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8152ea3e-7f28-45b7-bf4a-032f9d2c28a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Abu Zarrin Husszin korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt. ","shortLead":"Abu Zarrin Husszin korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt. ","id":"20180316_Halalra_marta_egy_kobra_a_kigyos_mutatvanyairol_hires_celebet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8152ea3e-7f28-45b7-bf4a-032f9d2c28a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8429a42a-19b9-4c31-8c63-c35b0fb2662a","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Halalra_marta_egy_kobra_a_kigyos_mutatvanyairol_hires_celebet","timestamp":"2018. március. 16. 12:10","title":"Halálra marta egy kobra a celebet, aki korábban kígyóval csókolózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde9f68d-0144-45f4-b992-e944731e53d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A március 15-i ünnepségek alatt indult be a szülés, a rendőrök utat törtek a házaspárnak. ","shortLead":"A március 15-i ünnepségek alatt indult be a szülés, a rendőrök utat törtek a házaspárnak. ","id":"20180316_Rendori_felvezetessel_indult_szulni_egy_no_Budapesten_mert_a_tomeg_miatt_nem_tudott_a_korhazba_jutni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde9f68d-0144-45f4-b992-e944731e53d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4c7900-c7fe-49ee-85b7-2869f819acc5","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Rendori_felvezetessel_indult_szulni_egy_no_Budapesten_mert_a_tomeg_miatt_nem_tudott_a_korhazba_jutni","timestamp":"2018. március. 16. 07:52","title":"Rendőri felvezetéssel indult szülni egy nő Budapesten, mert a tömeg miatt nem tudott a kórházba jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","shortLead":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","id":"20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe88b0-d97a-4fe9-b2c5-00c6721ba5db","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","timestamp":"2018. március. 16. 09:58","title":"Pszichiátriára került egy férfi, aki megpróbált Merkel közelébe férkőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]