Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás Toyota Miraihoz, de a környezetvédők biztosan szívesen mennének vele egy kört.","shortLead":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás...","id":"20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b5b5e-ccbf-4f4b-a823-99c7816692e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Londonban már hidrogénes rendőrautókkal járőröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","shortLead":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","id":"20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db8558-988f-487d-ae0b-632ff88ce20f","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","timestamp":"2018. március. 20. 09:19","title":"Megrohamozták a magyarok a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint törvénytelen eljárás folyt ellenük.","shortLead":"A párt szerint törvénytelen eljárás folyt ellenük.","id":"20180319_A_strasbourgi_emberi_jogi_birosaghoz_fordul_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbd63e7-2233-4951-8bf8-6b6d929c52f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_strasbourgi_emberi_jogi_birosaghoz_fordul_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 19. 13:43","title":"A strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christopher Wylie alapította azt a céget, amely 50 millió felhasználó adatait használhatta fel politikai célokra, nem etikus módon. A férfi a botrány előtt a sajtónak szivárogtatott információkat a visszásságról, a Facebook most letiltotta a profilját.","shortLead":"Christopher Wylie alapította azt a céget, amely 50 millió felhasználó adatait használhatta fel politikai célokra, nem...","id":"20180320_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_christopher_wylie","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9534d5f-4ca2-472c-9494-eaaf3cca7c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_christopher_wylie","timestamp":"2018. március. 20. 07:02","title":"Dagad a Facebook-botrány: letiltották azt a felhasználót, aki jelentett az 50 millió embert érintő adatgyűjtésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","shortLead":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","id":"20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f2ee-1d4c-48a6-83ef-5fa04d08e18d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","timestamp":"2018. március. 19. 04:01","title":"Súlyos balesetet okozott a Lada sofőrje, de mi volt ez előtte? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","shortLead":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","id":"20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f156e-965a-4937-856a-47af3e5e4876","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 20. 11:56","title":"Háromezer menedékkérelmet adtak be tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt. Ugyanis se számítógép, se a szükséges program nem áll rendelkezésükre. A 33 éves Richard Appiah Akoto példás tenni akarását nem akárhogy hálálta meg a Microsoft. ","shortLead":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt...","id":"20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64434324-f841-416b-b194-f75e377d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","timestamp":"2018. március. 19. 11:03","title":"Akkora sztár lett a krétával Wordöt oktató ghánai tanár, hogy a Microsoft gépeket küld az iskolájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]