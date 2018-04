Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","shortLead":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","id":"20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f3d2b-1e38-445f-ab78-bcbb4043570d","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","timestamp":"2018. április. 13. 14:10","title":"Lejárt a második határidő is, 5 készült el a 180 magyar buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384e2a4e-036e-4452-bcb6-694f83e37de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen gombnyomással lehet majd lementeni az Instagramra feltöltött összes fotót és videót, amely leginkább azok számára lehet hasznos, akik az átlagnál lényegesen több felvételt őriznek a képmegosztó oldalán. ","shortLead":"Egyetlen gombnyomással lehet majd lementeni az Instagramra feltöltött összes fotót és videót, amely leginkább azok...","id":"20180413_instagram_fotok_videok_lementese_gdpr_adatkezelesi_rendelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=384e2a4e-036e-4452-bcb6-694f83e37de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b5d092-2c25-4cdb-adb6-29f68d7e2244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_instagram_fotok_videok_lementese_gdpr_adatkezelesi_rendelet","timestamp":"2018. április. 13. 08:03","title":"Instagramozik? Ennek örülni fog: egyetlen gombnyomással letöltheti majd az összes fotóját és videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen megvalósuló beruházásokat. A MOB szerint az egész nem aktuális, de továbbra is az a véleménye a szervezetnek, hogy országos népszavazás kellene megelőzzön egy pályázatot.\r

\r

","shortLead":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen...","id":"20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d8189-1b56-4505-afb6-50d971063cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","timestamp":"2018. április. 13. 12:02","title":"Olimpia 2032-ben? MOB: országos népszavazás kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa1614a-d8c0-44ea-acfe-c27f2a779df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üvegfalú balatoni nyaraló után üvegházban gondolkodik Matolcsy Ádám, ezúttal Akarattyán, ahol édesanyja a polgármester.","shortLead":"Üvegfalú balatoni nyaraló után üvegházban gondolkodik Matolcsy Ádám, ezúttal Akarattyán, ahol édesanyja a polgármester.","id":"20180412_Sorfozde_helyett_uveghazat_epitene_Matolcsy_Adam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa1614a-d8c0-44ea-acfe-c27f2a779df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24379109-9b77-416f-aeb7-eab8557274e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Sorfozde_helyett_uveghazat_epitene_Matolcsy_Adam","timestamp":"2018. április. 12. 12:38","title":"Sörfőzde helyett üvegházat építene Matolcsy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cikkünkben találnak egy térképet is a szombati ideiglenes lezárásokról.","shortLead":"Cikkünkben találnak egy térképet is a szombati ideiglenes lezárásokról.","id":"20180413_Parades_valaszokat_adott_a_rendorseg_a_szombati_tuntetesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ce6ebb-4ed8-455c-9846-fc887f098c27","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Parades_valaszokat_adott_a_rendorseg_a_szombati_tuntetesrol","timestamp":"2018. április. 13. 11:47","title":"Parádés válaszokat adott a rendőrség a szombati tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különösen a fiatalok között növekszik azok aránya, akik nem tudják, hány embert öltek meg, nem hallottak még Auschwitzról, és nem tudják, hogy Hitler demokratikus választással jutott hatalomra.","shortLead":"Különösen a fiatalok között növekszik azok aránya, akik nem tudják, hány embert öltek meg, nem hallottak még...","id":"20180412_Dramain_csokken_az_amerikaiak_tudasa_a_holokausztrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e4e17a-378e-4eb5-9ab5-640e977ec6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Dramain_csokken_az_amerikaiak_tudasa_a_holokausztrol","timestamp":"2018. április. 12. 16:33","title":"Drámaian csökken az amerikaiak tudása a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint, és az arány nagyjából megfelelő a korábbi években regisztrált késések arányának.","shortLead":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint...","id":"20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a709eb-5c96-438e-81dc-f748b41c60a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 12. 15:14","title":"Tavaly 1 831 556 percet késtek itthon a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]