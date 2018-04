Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13d3bd31-f82e-439c-a8d3-e1fb6ee39d06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Műanyag kerítést húztak a francia Alpokban található Échelle-hágóhoz az Indentitárius Nemzedék (GI) francia szélsőjobboldali szervezet aktivistái, köztük magyarok.","shortLead":"Műanyag kerítést húztak a francia Alpokban található Échelle-hágóhoz az Indentitárius Nemzedék (GI) francia...","id":"20180421_alpesi_hagot_torlaszoltak_el_szelsojobbosok_hogy_megallitsak_a_migransokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d3bd31-f82e-439c-a8d3-e1fb6ee39d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361c4b6-4b17-4485-ac51-10359dd9a89e","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_alpesi_hagot_torlaszoltak_el_szelsojobbosok_hogy_megallitsak_a_migransokat","timestamp":"2018. április. 21. 15:51","title":"Alpesi hágót torlaszoltak el szélsőjobbosok, hogy megállítsák a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f2ec-8ab8-4c12-baf8-c5574af7cb6b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Átrendeződés az élelmiszer-kereskedelemben: a CBA-tulajdonos Baldauf László boltjai sorra cserélődnek le diszkontüzletekre, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","shortLead":"Átrendeződés az élelmiszer-kereskedelemben: a CBA-tulajdonos Baldauf László boltjai sorra cserélődnek le...","id":"201816__cbaboltbezarasok__baldauf_laszlo__meszaros_belepoje__uzleti_ajanlatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5720f2ec-8ab8-4c12-baf8-c5574af7cb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36646621-1844-4a0e-8e15-b03350f4cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201816__cbaboltbezarasok__baldauf_laszlo__meszaros_belepoje__uzleti_ajanlatok","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A CBA-alapítók háttérbe vonulnak, de Mészáros Lőrinc már a kertek alatt ólálkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44be5ba7-d9f5-40dc-b88f-17cf05188b8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétköznapi témákra érzékeny duó most az átverésre szakosodott autószerelők munkásságát énekelte meg. ","shortLead":"A hétköznapi témákra érzékeny duó most az átverésre szakosodott autószerelők munkásságát énekelte meg. ","id":"20180422_Garazsszerviznek_szurt_oda_Pamkutya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44be5ba7-d9f5-40dc-b88f-17cf05188b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8174631-b618-4754-8811-19ad54a208fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_Garazsszerviznek_szurt_oda_Pamkutya","timestamp":"2018. április. 22. 10:20","title":"A magyar folklór egyik kulcsfiguráját szedte atomjaira a Pamkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt.","shortLead":"Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt.","id":"20180422_Meghalt_Verne_Troyer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e6a01-1ac5-49d2-a4e5-d099277ecaf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Meghalt_Verne_Troyer","timestamp":"2018. április. 22. 06:31","title":"Meghalt Verne Troyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a Kádár-korról, az EU-csatlakozásról és 2010-ről is szó lesz benne. ","shortLead":"Még a Kádár-korról, az EU-csatlakozásról és 2010-ről is szó lesz benne. ","id":"20180421_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Koltay_Gabor_Trianonrockoperajarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2081f-0824-409e-b1f3-bdbd3446333e","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Koltay_Gabor_Trianonrockoperajarol","timestamp":"2018. április. 21. 12:40","title":"Újabb részletek derültek ki Koltay Gábor Trianon-rockoperájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó piacra dobta a Novicsok nevű napraforgóolajat. A Novicsok szó márciusban tett szert kétes világhírnévre: ez volt a neve annak az idegméregnek, amellyel az angliai Salisbury-ben merényletet követtek el Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija ellen.","shortLead":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó...","id":"20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6240b-fa18-4ef9-a220-270edc8ce663","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","timestamp":"2018. április. 20. 15:53","title":"Megjelent a Novicsok az orosz piacon, de nem az idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","shortLead":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","id":"20180420_Bemelegitettek_Szegeden_a_szombati_tuntetetesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfc4acf-68b0-45c0-9af5-bbe9f98e652f","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Bemelegitettek_Szegeden_a_szombati_tuntetetesre","timestamp":"2018. április. 20. 20:08","title":"Bemelegítettek Szegeden a szombati tüntetetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","id":"20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128247c-a9af-42dd-84f5-82479be85b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","timestamp":"2018. április. 21. 12:59","title":"Videó: feléleszti Flinstone-ékat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]