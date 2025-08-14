Még egy busz kigyulladt Budapesten, ez már két nap alatt a harmadik

Néhány órával azután, hogy a tűzoltók eloltották a XII. kerületi Érdi út és Süveg utca kereszteződésénél kigyulladt BKK-buszt, egy másik busz is lángra kapott ugyanabban a kerületben, az Alkotás utcában – írja a 24.hu.

A lap információi szerint egy megállóban álló pótlóbusz motorterében csaptak fel a lángok. A buszon utas nem tartózkodott, a sofőr pedig időben elhagyta a buszt. A katasztrófavédelem közlése szerint amikor a helyszínre értek, már nem lángolt a jármű, ugyanis a buszvezető addigra eloltotta a tüzet. A tűzoltók ezt követően egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret.

Ez két nap alatt már a harmadik hasonló eset, szerdán ugyanis egy szintén a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából közlekedő busz gyulladt ki, az V. kerületi József Attila utca és Nádor utca sarkán. A jármű olyan hevesen égett, hogy a tűz átterjedt egy épület külső homlokzatára is.

A csütörtök délelőtti eset után Karácsony Gergely főpolgármester azt írta a Facebookon, hogy haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére.

Nyitóképünk illusztráció.