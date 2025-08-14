Elrendelte a bíróság a végrehajtást a végrehajtói kar ellen, kérdés, lesz-e olyan végrehajtó, aki behajtja a kétmilliárdos tartozást

Augusztus 12-én kiállította a Fővárosi Törvényszék a jogszabályban előírt okiratot, a végrehajtási lapot, amely alapján elindul a végrehajtási eljárás – paradox módon éppen az ilyeneket végző végrehajtók hivatásrendi szerve, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) ellen. Az MBVK 2015-ös létrehozása óta példátlan eset okáról a HVG írt: az MBVK nem fizetett ki teljesen egy informatikai fejlesztéssel általa megbízott céget, amely bírósághoz fordult, amely jogerősen megítélt 1,1 milliárd forintot és kamatait, így a járulékos költségekkel az MBVK fizetnivalója mintegy kétmilliárd forint a cég felé.

Csakhogy az MBVK a július 31-i határidőig nem fizetett, és bár jelezte, hogy felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordul, a jogerős bírósági ítélet által előírt fizetési kötelezettsége szempontjából ennek nincs halasztó hatálya. Ráadásul e rendkívüli jogorvoslat kimenetele kétséges, hiszen első- és másodfokon is azonos, a pénzét követelő Sysdata PSE Kft.-nek igazat adó bírósági döntésről van szó, és az évek óta tartó peres eljárás másik szálán jogerős, a Kúria által is jóváhagyott bírósági ítélet mondta ki, hogy 2020-ban a kar jogsértően bontotta fel a szerződést az informatikai céggel.

A törvényszék által kiállított végrehajtási lappal tehát elindul a végrehajtási folyamat a jelentős összeg megszerzésére. Az összeg több részből áll: bő egymilliárdos tétel – pontosan 1 113 985 346 forint – a cégnek megítélt, az elvégzett, de az MBVK által ki nem fizetett részmunkák díja, erre jön 2020 ősze, a jogszerűtlenül felmondott szerződés óta járó mintegy 787 millió forintnyi kamat az augusztus 6-i állapot szerint, de ez azóta is minden egyes nappal nő, valamint 22 milliónyi elsőfokú és további 17 milliónyi másodfokú perköltség. Ez együtt 1,94 milliárd forint, ami a napi kamattal tovább nő.

A végrehajtási lap alapján a törvényszék az MBVK „bárhol fellelhető összes vagyontárgyára” rendelt el végrehajtást. Vagyontárgya pedig bőven van a karnak. Annyi, hogy könnyedén ki is tudta volna fizetni az ítélet alapján kirótt összeget. Az MBVK 2023-as nyeresége 1,07 milliárd forint volt, a tavalyi pedig 497 millió, de ezen kívül is van még pénze a karnak bőven. Tavaly év végén az eredménytartalékban 9,6 milliárd forintja volt a végrehajtói karnak, és ennek a csaknem 10 milliárdos megtakarításnak nagy része, közel 7,4 milliárd forint könnyen mozdíthatóan, bankbetétként állt rendelkezésre.

Vagyis bőven leemelhető lenne a végrehajtói kar számláiról a kétmilliárdos összeg – inkább az a kérdés, lesz-e olyan végrehajtó, aki végig is viszi ezt az eljárást. Elvileg a kar bejegyzett budapesti, XIV. kerületi székhelye alapján 16 önálló bírósági végrehajtó is szóba jöhetne. Ám mivel az MBVK a végrehajtók szakmai ellenőrző-felügyeleti szerve, a végrehajtó jelenthet elfogultságot a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján, mondván: az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el tőle. Ez esetben a végrehajtónak ügyből való kizárásról ráadásul maga az MBVK hivatalvezetője határoz.

Ha netán az első körben szóba jöhető, illetékesség szerinti valamennyi, mind a 16 végrehajtó elfogultságot jelentene és ezeket mind el is fogadná az MBVK hivatalvezetője, úgy neki is kell kijelölni más, elsősorban fővárosi végrehajtót. Ha netán ők is mind hasonlóan elfogultságot jelentenének, következhetnek a vidéki kollégák – így végig lehet menni mind a 203 önálló bírósági végrehajtón, bár ez igen időigényes lenne, a sorozatos elfogultsági bejelentések pedig felvetnék a joggal való visszaélés gyanúját. Akárhogy is,

érdekes folyamat várható, hiszen sosem fordult még elő, hogy az MBVK-val szemben induljon végrehajtás, és az elfogultságra hivatkozó ilyen tömeges ügy-visszaadásra sem volt még példa.

Arra a végrehajtásról szóló törvény nem tartalmaz utalást – a jogalkotó vélhetően nem számolt ilyen szélsőséges helyzettel –, hogy mi van, ha így „elfogyna” az összes végrehajtó, és nincs, aki behajtsa a tartozást. Pedig ez jó üzletnek tűnhet, hiszen a végrehajtókat minden ügyük után – az óránkénti 9 ezer forint munkadíjon és a 4500 forint költségátalányon és utazási költségtérítésen felül – az összegtől függő behajtási jutalék illeti meg. Ez 5 millió forintig 8 százalék, 5-10 millió forint között 6 százalék, a 10 milliós határ felett pedig egy alap 700 ezer forint a 10 millió feletti rész 3 százaléka.

Ez az MBVK-tól behajtani kívánt 2 milliárdos összegnél így 60 millió körüli jutalékot is kitenne – ha nem lenne „ársapka” ezen a szolgáltatáson. A végrehajtókat felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának rendelete alapján ugyanis a jutalék a 4 millió forintot nem haladhatja meg. Ennyit nyerne tehát a Sysdata-követelés behajtásával egy végrehajtó. Érdekesség, hogy 1 százaléknyi összeg – itt már felső határ nélkül – minden végrehajtás után jár a végrehajtói karnak is, mint szervezetnek. De ez csak annyit jelentene, hogy a kar a saját magától elvont 20 milliót vissza is kapja.

A HVG beszélt több végrehajtóval is, akik biztosra veszik, hogy tömegével jelentenek majd a végrehajtók elfogultságot és nem fognak fellépni a saját szervezetük ellen. Nem valamiféle félreértelmezett lojalitásból, hiszen jogerős ítélet alapján törvényesen járnának el. Még csak nem is azért, mert ne jönne jól a 4 milliós jutalék. Persze ez a nagyobb irodáknak aprópénz: a most vádlott exelnök, Schadl György, valamint szintén vádlott felesége budaörsi, illetve gödöllői végrehajtói irodái például tavaly együttesen 140 milliónyi profitot termeltek, amiből százmilliós összegű osztalékot ki is vettek.

A HVG által megkérdezett végrehajtók szerint nem a lojalitás és nem a pénz ebben az ügyben a fő szempont, hanem talán a félelem. Arról a HVG nemrég írt: szabálytalan működésre hivatkozva megfosztottak egy végrehajtót a tisztségétől és ezzel a praxisából származó évi több tízmilliós jövedelmétől. Ehhez eddig fegyelmi eljárás és bírósági közreműködés kellett, most fegyelmi nélkül, a felügyeleti hatóság döntésével zárták be az irodát. Mások is érintettek hasonló eljárásban, és többen attól tartanak: ha nincsenek jóban az MBVK vezetésével, ezzel a módszerrel mást ültetnek be a helyükre.

A téma kényessége miatt a várható lépéseket velünk név nélkül megosztó végrehajtók több forgatókönyvet is vázoltak. Az egyik, hogy a megbízást egymás után visszadobják a végrehajtók elfogultság miatt: ezzel a folyamatot hosszan elhúzhatják. Végig mehetnek akár mind a kétszáz végrehajtón, a végén pedig joghézagba futnak bele. Ám a már eddig is megtépázott hírnevű MBVK-t és általában a végrehajtói szakmát ez nevetségessé tenné. Így néhány ilyen eset után elképzelhető, hogy a kar nevében a hivatalvezető kijelöl egy olyan végrehajtót, aki végre is hajtja az intézkedést.

A másik lehetőség, hogy a neki jogerősen megítélt 2 milliárdja után futó Sysdata már előbb megelégeli ezt a macska-egér játékot és más taktikát választ. Ügyvédi úton a cég ugyanis annak ellenére, hogy van egy hatályos végrehajtási folyamat, kérhet a bíróságtól egy külön letiltó végzést is a végrehajtói kar amúgy nyilvános bankszámlájára a követelt összeg erejéig. Ha minden bankszámlájára kérik ezt, akkor nem opció az amúgy az MBVK-nál bankbetétben rendelkezésre álló összeg egyik számláról a másikra mozgatása sem mint „elkerülő manőver”.

