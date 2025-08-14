Magyar Péter azonnali magyarázatot vár az orosz nagykövettől, amiért az orosz kémszolgálat közleménye megjelent az MTI-ben

„34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába, ismét leplezetlenül akarja befolyásolni a magyar választók döntését” – írta közleményében Magyar Péter csütörtökön, utalva arra, hogy szerdán az MTI kritika nélkül átvett egy közleményt az orosz Külső Hírszerző Szolgálattól (SZVR).
Az orosz kémszolgálat a közleményben – amelynek nyelvezete a szovjet időket idézi – azt írja, hogy Brüsszelben „dühöt” váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. „Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét” – fogalmaznak. Ezért – mint állítják – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit, és Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, akinek támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak.
Magyar mindezt úgy értékeli, hogy ezzel a közleménnyel „hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen. Egy külföldi, nem szövetséges ország aktívan beavatkozik az országunk belügyeibe” – írja.
Hol van ilyenkor a híres szuverenitásvédelem, hol van ilyenkor a havi 5 millió forintot kereső Lánczi Tamás? Hol van az Alkotmányvédelmi Hivatal, hol van a Nemzetbiztonsági Bizottság? Hol van a magyar ügyészség?
– kérdezi.
Ezenkívül Magyar azonnali magyarázatot vár az ügyben a magyarországi orosz nagykövettől, hogy kinek a megbízásából és pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe.