Magyar Péter azonnali magyarázatot vár az orosz nagykövettől, amiért az orosz kémszolgálat közleménye megjelent az MTI-ben

„34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába, ismét leplezetlenül akarja befolyásolni a magyar választók döntését” – írta közleményében Magyar Péter csütörtökön, utalva arra, hogy szerdán az MTI kritika nélkül átvett egy közleményt az orosz Külső Hírszerző Szolgálattól (SZVR).

Szovjet időket idéző közleményben taglalja az orosz kémszolgálat, hogy az uniós vezetők Magyar Pétert akarják hatalomra juttatni A közleményt a magyar állami hírügynökség, az MTI is lehozta, ami annyiból nem meglepő, hogy nagyon sok átfedés van az orosz kémszolgálat véleménye és a magyar kormány hivatalos kommunikációja között.

Az orosz kémszolgálat a közleményben – amelynek nyelvezete a szovjet időket idézi – azt írja, hogy Brüsszelben „dühöt” váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. „Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét” – fogalmaznak. Ezért – mint állítják – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit, és Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, akinek támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak.

Magyar mindezt úgy értékeli, hogy ezzel a közleménnyel „hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen. Egy külföldi, nem szövetséges ország aktívan beavatkozik az országunk belügyeibe” – írja.

Hol van ilyenkor a híres szuverenitásvédelem, hol van ilyenkor a havi 5 millió forintot kereső Lánczi Tamás? Hol van az Alkotmányvédelmi Hivatal, hol van a Nemzetbiztonsági Bizottság? Hol van a magyar ügyészség?

– kérdezi.

Ezenkívül Magyar azonnali magyarázatot vár az ügyben a magyarországi orosz nagykövettől, hogy kinek a megbízásából és pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe.