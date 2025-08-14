Festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetséget Orbán Viktor nyilatkozata miatt

Szerdán több vödörnyi vörös festékkel öntötte le két cseh aktivista – „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” – a prágai magyar nagykövetség épületét – olvasható a Csehszlovák Kém nevű Facebook-oldalon, ahol közzétették az akcióról készült videót is.

„Magyarország ismét egy olyan oldalra állt, amely a történelemben sötét árnyékot hagy maga után. A múltban kollaborált a náci Németországgal, ma pedig külpolitikáját egyre inkább az egyre autoriterebb Oroszországhoz igazítja. Nyíltan támogatja Oroszország győzelmét, és azt állítja, hogy ez már bekövetkezett – ami nem igaz” – írják a tiltakozók közleményükben. A szöveg arra utal, hogy Orbán Viktor egy interjújában úgy fogalmazott: „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat.”



Orbán: Egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, de nem érdekünk Nógrádi Györggyel fejtette meg Ukrajnát és az Európai Uniót Orbán Viktor a Patrióta csatornáján. A miniszterelnök szerint Kijev már elbukta a háborút, Magyarországnak pedig az a szerencséje, hogy nincs koalíciós kormánya.

„Mivel nem nézhetjük tétlenül, amikor valaki hazugságokat terjeszt és legitimálja a civilek elleni támadásokat, ma egy szimbolikus cselekedettel – »vérrel« a magyar nagykövetség kerítésén – emlékeztettük Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére. Közöttük nemcsak ukrán védők vannak, hanem gyerekek és más civilek is, akiket otthonaikban, iskoláikban és kórházaikban gyilkolnak meg” – indokolták meg tettüket az aktivisták.



Nyitókép: Csehszlovák Kém / Facebook