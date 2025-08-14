Elárulták, mikor kezdődik Putyin és Trump alaszkai találkozója

Cikkünk frissül.

Ottani idő szerint pénteken 11 óra 30 perc körül (Magyarországon 21 óra 30 perckor) kezdődik majd meg Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója az alaszkai Anchorage-ban – közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója.

A megbeszélés témája az orosz–ukrán háború lesz, ám arra Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt nem hívták meg.

„A beszélgetés négyszemközt zajlik majd, természetesen, tolmácsok közreműködésével” – tájékoztatott Usakov, aki azt is elárulta, hogy a két ország küldöttsége is egyeztet majd munkaebéd keretében, a két elnök pedig közös sajtótájékoztatót is tart.

Trump és Putyin a múlt héten egyezett meg arról, hogy személyes egyeztetésen vesz részt. 2021 júniusa óta ez lesz az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és Oroszország vezetője találkozik – akkor Putyin tárgyalópartnere Joe Biden volt, aki az orosz offenzíva 2022. februári megindítása után már nem volt hajlandó erre.

Usakov csütörtöki, moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, „mindenki számára nyilvánvaló”, hogy az esemény központi témája Ukraja lesz, de tágabb biztonsági és nemzetközi kérdések is szóba kerülnek majd.

„Az eszmecsere nyomán várhatóan továbbfejlődnek a kétoldalú kapcsolatok, például a kereskedelemben és a gazdasági szférában. Szeretném megjegyezni, hogy ebben az együttműködésben hatalmas, és mostanáig sajnos kiaknázatlan potenciál rejlik” – tette hozzá az elnöki tanácsadó.

Az orosz delegáció tagjai között Usakov ismertetése szerint ott lesz Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitijev, Putyin beruházási és gazdasági együttműködési különmegbízottja, Kirill Dmitijev is.

