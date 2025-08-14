Már a sportolók, az őstermelők és a horgászok is kaphatnak kéretlen kormánypropagandát arról, mi jó nekik

A jövőben a Covid-tájékoztatásra feliratkozottak és a Gondosóra-birtokosok után a sportolók, az őstermelő gazdák és a horgászok is kaphatnak kéretlen kormánypropagandát. A kormány ugyanis rendeletet hozott „a tájékoztatási célú adatkezelés veszélyhelyzeti szabályairól”, mert „elkötelezett amellett, hogy az állami támogatásokra, kedvezményekre vonatkozó hiteles információk a hazai lakosság legszélesebb köre számára elérhetővé váljanak”.

Ezért meghatároztak 33-féle adókedvezményről, adóalap-kedvezményről, adómentességről és más, az állampolgárok számára előnyös intézkedésről szóló jogszabályt, amelyekről az állami adóhatóság kormányzati tájékoztatást teljesít az állampolgárok ismert elérhetőségeire az érintett adózók számára, és ez a tájékoztatás – itt ismét rendelettel nyúlnak bele a törvénybe – nem számít az adótitok megsértésének. A cél ugyanis, ahogy megfogalmazzák, az, „hogy az orosz–ukrán háború okozta gazdasági helyzet miatt a magyar emberek a veszélyhelyzet ideje alatt is megfelelő és pontos tájékoztatást kapjanak az őket érintő támogatásokról”. Ezért megteremtik „a közvetlen kapcsolattartás feltételeit” a feladatkörrel rendelkező szervezetek és az állampolgárok között.

A NAV a kormány tagja felkérésére, az adópolitikáért felelős miniszter utasítása alapján teljesíti ezt a kormányzati tájékoztatást, vagyis e-mailt, postai levelet, telefonüzenetet stb. küldhet mindenkinek, aki a személyes adatait megadta a kormánynak.

De nem csak az adózókról van szó, ugyanis a Nemzeti Sportinformációs Rendszerre, a horgásznyilvántartásra és az őstermelői nyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseket is azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy az érintett nyilvántartással kapcsolatban „feladatkörrel és adatkezelési jogosultsággal rendelkező szervezet” az adatokat az említett kormányzati tájékoztatás céljából is kezelheti.