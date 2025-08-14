Bloomberg-elemzés: Az orosz hadigazdaság éppen összeomlik, amikor Putyin és Trump a békéről tárgyal

Elakadt a növekedés, az olajbevételek bezuhantak. A költségvetés hiánya jó három évtizede nem volt ekkora. Az infláció és a kamat továbbra is fájdalmasan magas. A pénzügyi ágazatban egyesek már megpendítik, hogy adósságválság közeleg. Sőt, miniszterek, bankárok és közgazdászok nyíltan figyelmeztetnek, hogy rendkívül súlyosak a gondok. Így foglalja össze az orosz gazdaság bajait az amerikai hírügynökség.

Putyin idáig azért próbálta teljes lendületben tartani a hadigépezet, mert úgy gondolta, hogy magas a lakosság fájdalomküszöbe. De ez most megdől, mert egyre kevesebbet hoz a konyhára az olajkivitel. A sebtében megszervezett alaszkai csúcs mögött az van, hogy az USA új szankciókat helyezett kilátásba az olajexportra.