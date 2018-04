Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk, hogy a maszkmesterek, sminkesek és jelmezesek munkája biztosan első osztályú. A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk...","id":"20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol 2018. április. 27. 10:13","title":"Csak ámulunk: klassz jelenetfotók készültek a novemberben érkező Queen-filmből

Alakul a parlament is.","id":"20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok 2018. április. 25. 16:44","title":"Kövér László maradhat a házelnök A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai dolgoznak azon, hogy az emberi természet sajátosságait kihasználva addiktív felhasználói élményeket tervezzenek. Adam Alter pszichológiaprofesszor gondolatai a függőség jövőjéről.","id":"20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter 2018. április. 26. 13:15","title":"A mobiljával kel és fekszik? Percenként nézi a leveleit? Sokkal rosszabb is jöhet még!

Budai Gyula szerint Helmeczy László ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben, mert közben DK-sként indult Nyíregyházán. Budai Gyula szerint Helmeczy László ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben, mert közben DK-sként indult Nyíregyházán.","id":"20180426_Fegyelmi_indulna_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen 2018. április. 26. 18:40","title":"Fegyelmi indulna a csengeri örökösnő ügyvédje ellen

A három évtizede Magyarországon élő német irodalmár, Wilhelm Droste azt mondja, a saját bőrén érzi, mennyi gyönyörűséget tett tönkre a politika.","id":"20180426_A_legjobb_baratomat_veszitettem_el_mert_zsidozni_kezdett 2018. április. 26. 16:58","title":"„A legjobb barátomat veszítettem el, mert zsidózni kezdett"

Javult a materiális javakat nélkülözők aránya az unióban, mely 2012 óta 9,9 százalékról 6,7-re csökkent, azaz 33 millióan élnek mélyszegénységben. Javult a materiális javakat nélkülözők aránya az unióban, mely 2012 óta 9,9 százalékról 6,7-re csökkent, azaz 33 millióan élnek mélyszegénységben. Magyarország pozíciója viszont még mindig ugyanaz, a sereghajtók között áll.","id":"20180426_Itt_a_legujabb_magyar_melyszegenysegi_adat 2018. április. 26. 12:30","title":"Itt a legújabb magyar mélyszegénységi adat

A svéd rekordot eddig az 1319 és 1364 között uralkodó Magnus Eriksson tartotta.","id":"20180426_hetszaz_eves_rekordot_dontott_meg_a_sved_kiraly_de_II_erzsebetet_meg_nem_erte_utol 2018. április. 26. 15:40","title":"Hétszáz éves rekordot döntött meg a svéd király, de II. Hétszáz éves rekordot döntött meg a svéd király, de II. Erzsébetet még nem érte utol

A rapper a bőrszínükre is hivatkozott, Madonna perre ment a levélért.","id":"20180425_Megis_elarverezhetik_Tupac_Madonnanak_szolo_szakito_levelet 2018. április. 25. 14:00","title":"Mégis elárverezhetik Tupac Madonnának írt szakítólevelét