A diklofenák alapú gyógyszerek helyett a dán kutatók szerint inkább mást kellene felírni. Növeli az infarktus kockázatát egy népszerű fájdalomcsillapító A posztot azóta eltávolították, az érkező szaúdiak rendőrkutyák kiképzése miatt jönnek. Külön szólt a tápiógyörgyei önkormányzat, hogy nem "migránsok" jönnek a faluba, csak szaúdiak
A hatóság az állampolgárok segítségét kérik a férfi azonosításához.
Ellenőrt vert a vonaton, ezt a férfit keresik a rendőrök
A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.
Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott.
Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt
A gomoly- és fátyolfelhők mellett keleten sok, nyugaton kevesebb napsütésre számíthatunk.
Nyugaton ma is lehetnek zivatarok, keleten sütni fog A Szabab al-Ahli Dubaj FC egyes sajtóhírek szerint már a csapat következő bajnokiján számítana rá. Dubajban folytathatja Dzsudzsák Balázs
Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.
50 éve adta első koncertjét a Led Zeppelin