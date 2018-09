Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08065415-3c17-48d9-95a5-ca6cef9b7e76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium utalt.","shortLead":"Ezúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium utalt.","id":"20180911_Ujabb_allami_milliardokat_kapott_a_Hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08065415-3c17-48d9-95a5-ca6cef9b7e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db1b3e-8a34-4e7e-8979-a2d57db1f484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Ujabb_allami_milliardokat_kapott_a_Hungaroring","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:52","title":"Újabb állami milliárdokat kapott a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért cserébe ajánlanak fiatal nőknek albérletet. Még úgy is terjed az új módi, hogy több országban, például Nagy-Britanniában hosszú börtönt is kaphatnak a természetbeni szolgáltatást kérő főbérlők. Az első ilyen hirdetések pár évvel ezelőtt jelentek meg, s Magyarországon is előfordul néhány ilyen ajánlat.","shortLead":"Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért...","id":"20180911_Alberlet_szexert__a_terjedo_kenyszerdivat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8776edec-eb5a-463d-bee4-4cb90d123bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Alberlet_szexert__a_terjedo_kenyszerdivat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:02","title":"Albérlet szexért - a terjedő (kényszer)divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3db77-e52e-4cdd-a44f-bc32267a3da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén júliusban jóval több turista látogatott Budapestre, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Idén júliusban jóval több turista látogatott Budapestre, mint egy évvel korábban.","id":"20180912_artott_a_vizes_vb_a_budapesti_turizmusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3db77-e52e-4cdd-a44f-bc32267a3da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef124f-35bd-4de3-a50e-9874959bc11b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_artott_a_vizes_vb_a_budapesti_turizmusnak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:08","title":"Nemhogy használt, ártott a turizmusnak a tavalyi vizes vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","shortLead":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","id":"20180911_nissan_pulsar_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84b3e5-138a-48e2-baf0-abac83a9f516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_nissan_pulsar_vege","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:44","title":"Elég hamar kiégett a Nissan Pulsar, négy év után beszüntették a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is, a horgászok szerint még mindig szennyezik a folyót.","shortLead":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is...","id":"20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7d24b0-481d-48b6-8f49-3c0c7de3ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:09","title":"Már többször szóltak, még mindig a Dunába engedi a szennyvizet a Rudas fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával nyerte el a verseny nagydíját, mely a lány betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című...","id":"20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b687577-d0e6-4cc5-9127-209c056941db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:03","title":"Egy leukémiával küzdő magyar lány nyerte a Huawei és a National Geographic mobilfotós versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","shortLead":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","id":"20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11645d4a-6921-4592-ac1c-485f82b28e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:32","title":"Milliárdokat költött az állam honvédségi helikopterekre, mégis elavultak maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","shortLead":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","id":"20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483433d5-083b-4187-9dad-af11c7d25a93","keywords":null,"link":"/sport/20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:17","title":"A Red Bullal kerülhet be a Forma–1-be Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]