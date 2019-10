Szexvideo és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?

Azt állították, hogy a fideszes médiumok azt veszik majd sorra, hogy az összellenzéki főpolgármester-jelölt mi minden rosszat hordott már össze az őt most támogató pártokról. Akkor ezt úgy lehetett érteni, mintha a nyilvános térben korábban ezerszer hallott állításokat gyűjtenék majd csokorba. Utólag azonban a hangfelvételre is jól illik a leírás.

Ahogy az osztrák belpolitikát feje tetejére állító ibizai videó is több emberen átment, mire hosszú hónapok után megtalálta útját a nyilvánossághoz , információink szerint a Karácsony-felvétel sem előzmény nélküli. Augusztus elején, egy ismeretlen e-mail-címről háromperces hangfájl esett be egy kampány­stábhoz – mesélik az érintettek másfél hónappal később a HVG-nek.

A Párbeszédben állítják, ők is ekkor, csütörtök reggel értesültek a fájl létezéséről, így válságkommunikációval sem készültek. Mégsem kellett négy óra ahhoz, hogy Karácsony Gergely a Kossuth téren az MSZP és a Momentum politikusaival együtt kiálljon a kamerák elé. Ott volt a DK színeiben Gy. Németh Erzsébet is, a szivárogtatás egyik érintettje, hiszen Karácsony rögtön a felvétel elején azt vonja kétségbe, hogy a politikus megnyerheti-e a XVII. kerületet, ahol az alku szerint indul.

„Ez komoly vád, nem akartunk vele elhamarkodottan előállni” – mondja Szabó Tímea, „többször végig kellett hallgatnunk a felvételt, azonosítani a szereplőket, a beszélgetés kontextusát”. Ezért tartott egy ideig, mire kimondták: a fogalmazásuk szerint magyar Watergate-botránynak tartott felvétel az elnökségi üléseiken készült. Biztosak ugyanis abban, hogy a 3 perc 8 másodperc hosszú, első hallásra is összefüggés nélküli elemeket tartalmazó hangfelvételt ismeretlen tettesek a Képviselői Irodaházban rögzítették.

Konkrét személyt nem gyanúsítanak, de a módszer szerintük egyértelműen a Fideszre utal, és a rendőrségtől elvárják, hogy választ találjon minden kérdésre. A fehér ház ugyanis egy védett objektum, amelyben a magyar polgárok által megválasztott képviselők dolgoznak.

Nyomozás házon belül

A Párbeszédnél kielemezték a felvételt, így Karácsony Gergelyen túl három személyt különítettek el, ami nem volt könnyű feladat, mert az ő hangjukat eltorzította az, aki a politikai lejáratásra alkalmas, vágott verziót készítette (a leiratot Súlyos történet című írásunkban ismerhetik meg). Szabó azt mondja: többszöri meghallgatás után Erőss Gábor korábbi, valamint Mach Péter jelenlegi elnökségi tag felismerte a saját kérdését, míg a harmadik személy esetében még bizonytalanok.

Az viszont egyértelműnek tűnik a Párbeszéd számára, hogy több tanácskozásukról is tartalmaz részleteket a felvétel. Szerintük ugyanis a zuglói polgármesteri hivatal „megöröklésének” kérdése az előválasztás első fordulójának idején volt érdekes, míg Tüttő Kata belvárosi és Gy. Németh Erzsébet XVII. kerületi esélyei csak jóval később kerülhettek szóba, amikor – már a kerületi megállapodások ismeretében – a lehetséges fővárosi kompenzációs listáról szerezhető mandátumokat számolták.

Azért vagyok teljesen nyugodt, mert tudom, hogy ehhez az egészhez a Párbeszéd politikusainak és a párt munkatársainak semmi közük – mondja Szabó. A képviselő nem akar találgatásokba bocsátkozni arról, hogy milyen technikával vették fel a beszélgetéseiket. Az asztali mikrofonokon túl akár valakinek a laptopján, esetleg a mobilján keresztül is történhetett a lehallgatás, de a teremben elhelyezett mikrofon vagy kívülről az ablakokra irányított egyéb eszköz is számításba jöhet. Még az is bevillant, hogy az orosz titkosszolgálatok hasonló módszerekkel avatkoztak bele számukra fontos országok kampányába; miért lenne kizárt, hogy ez most Magyarországon is megtörtént?

Azt viszont vallják, hogy saját emberük nem vett részt a dologban. Mindenki hajlandó a hazugságvizsgálatra, de önmagában a kampány is ellenérdekeltté teszi a tanácskozások 12-13 résztvevőjét, hogy ártsanak választási esélyeiknek. A hétfős elnökségből ugyanis öten jelöltként méretik meg magukat.

Ki lehetett a megbízó?

Az ellenzéki megszólalók védekezése azonos: az ügy csak a Fidesznek kedvez, ők tántoríthatatlanok, és egyesek szemét a jelek szerint szúrja, ha egy főpolgármester-jelölt irtózik a korrupciótól. Nem sokkal később Tóth Csaba szocialista politikus, zuglói erős ember közölt közös fotót Karácsonnyal, amelyet utóbbi megosztott a Facebook-oldalán. Pedig a felvétel alapján úgy tűnik, róla mondta a főpolgármester-jelölt, hogy korábban megfenyegette a családját. Igaz, Karácsony nem említi válaszában Tóthot, így az sem kizárt, hogy nem is a vonatkozó kérdésre adta a legnagyobb botrányt kiváltó választ.

Bármilyen gyorsan próbáltak is a kampánystábok visszatérni a lényeghez, a jelek szerint sokakban maradt még ambíció a sebekben vájkálni. „Már azt is hallottam, én szivárogtattam ki a felvételt” – mondta a hét elején egy ellenzéki politikus a képviselői irodaházban. Csak azt nem vádolták meg pár nap leforgása alatt, aki már nincs az élők sorában.

Az LMP-re éppúgy mutogatnak a Facebook-csoportban látott aktivitása alapján, ahogy az MSZP-re, amiért a felvétel készültének feltételezett helyszínén máskor egy szocialista politikus által vezetett szakbizottság szokott ülésezni. A DK is kapott (már csak sportszerűségből is) sanda célzásokat, valamint természetesen Puzsér Róbert és csapata, hiszen mégiscsak adná magát, hogy ők profitálhatnak az egészből.

Meztelen polgármester

Egyszerűbb kiigazodni egy szexvideón. És mit tesz a NER, fel is bukkant egy felvétel, amelyen Wittinghoff Tamás látható egy általa masszőrként megismert nővel. „Prostituált home videója egy magyar politikussal” – ezen a címen töltötte fel „valika112” a képsort egy nagy nemzetközi pornóoldalra. A videóhoz megadott kategóriák között nemcsak a „kukkolás” szó szerepel, de a „kémkedés” is, ami azt hivatott jelenteni, hogy leg­alább az egyik fél nem tudott a felvétel készítéséről.

A valószínűleg HD minőségű, de a szoba rossz bevilágítottsága miatt amatőrnek ható filmen kétséget kizáróan azonosítható a budaörsi polgármester. A franciaágy előtt, majd azon folytatott aktus során a nő többször a matrac magasságában elhelyezett kamerába néz, talán ellenőrizni akarja, hogy a felvevőeszköz látja-e őket.