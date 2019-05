Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen megosztották, de később gyorsan leszedték. Trump azonban nem.\r

\r

","shortLead":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen...","id":"20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090723eb-737a-4ac2-af53-01920480afff","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","timestamp":"2019. május. 25. 08:49","title":"Gagyi kamuvideóval próbálja Trump lejáratni ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","shortLead":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","id":"20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15641e8b-cafd-43d6-ac0e-d38ae8da3da5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","timestamp":"2019. május. 25. 13:08","title":"50 ember ragadt Frankfurtban a Wizz Air hibájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn délig értesíti a tanárokat, lesz-e sztrájk.\r

\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn délig értesíti a tanárokat, lesz-e sztrájk.\r

\r

","id":"20190524_Egyelore_bizonytalan_lesze_pedagogussztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20505c2e-4b7d-4a38-8c30-5462d499629a","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Egyelore_bizonytalan_lesze_pedagogussztrajk","timestamp":"2019. május. 24. 10:38","title":"Egyelőre bizonytalan, lesz-e pedagógussztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","shortLead":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","id":"20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e60975-0c74-4e54-9b85-718fd3e74023","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","timestamp":"2019. május. 23. 15:33","title":"A fiatal Zuckerberg csinálhatott egy rasszista-szexista kamu profilt, hogy lejárassa ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","shortLead":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","id":"20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8463792-264a-4301-a864-ca9653df286f","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 08:37","title":"Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et, renderelt képeken már megnézhetjük, milyen mobilra számthatunk.","shortLead":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et...","id":"20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1c8700-e8af-4c7a-b7a5-899c15dfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 24. 12:33","title":"Két kép is készült arról, milyen lehet a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f723d5-3a58-45cc-b6dd-eacfb069d329","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóipari beszállító a dízelbotrányban játszott szerepe miatt kapta a büntetést.","shortLead":"Az autóipari beszállító a dízelbotrányban játszott szerepe miatt kapta a büntetést.","id":"20190523_Bosch_dizelbotrany_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f723d5-3a58-45cc-b6dd-eacfb069d329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c4ec20-dcb3-446c-9db4-afb9fcc2d3a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Bosch_dizelbotrany_birsag","timestamp":"2019. május. 23. 14:54","title":"Szó nélkül kifizeti 90 millió eurós bírságát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","id":"20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f12d2b-41da-4614-9c47-fb8422c5e693","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","timestamp":"2019. május. 24. 19:34","title":"Orbán a HírTV-ben: a bevándorláspártiak mind elmennek szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]