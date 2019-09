Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","shortLead":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","id":"20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f07e07-5c9a-497b-ba72-5e25f47458ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Benkő nem tud róla, hogy le akarnák váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya. ","shortLead":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya. ","id":"20190918_Ki_gondolna_hogy_Europaban_nalunk_autoznak_a_legkevesebbet_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c87897-a373-464e-90f2-870503cc2263","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Ki_gondolna_hogy_Europaban_nalunk_autoznak_a_legkevesebbet_az_emberek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:31","title":"Ki gondolná, hogy Európában nálunk autóznak a legkevesebbet az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Minderre választ adunk a hvg360 hírháttér műsorában.","shortLead":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait...","id":"20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d2a075-4335-4635-b62e-e5d42cee1c7a","keywords":null,"link":"/360/20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:00","title":"Videóban mondjuk el, hogyan ismerheti fel az áljelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idén is tett arról, hogy a leendő iPhone-tulajdonosoknak meglegyen a prémium érzésük, amikor a kezükbe veszik a mobilt.","shortLead":"Az Apple idén is tett arról, hogy a leendő iPhone-tulajdonosoknak meglegyen a prémium érzésük, amikor a kezükbe veszik...","id":"20190917_apple_iphone_11_pro_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a1cbb7-9f50-4bf3-8aa5-429a7d92209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_iphone_11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:33","title":"Egy szuper megoldást máris találtak az iPhone 11 Prón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","shortLead":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","id":"20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3fdf16-667f-4a29-99eb-e02c901fca1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"Választási csalást sejt az ellenzék, feljelentést tesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec85fe1-0626-4f7b-9e63-38b8a9af01dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fotós meglátta a különös szokásban a vizuális erőt is.","shortLead":"Egy fotós meglátta a különös szokásban a vizuális erőt is.","id":"20190917_Hongkongban_alig_maradt_hely_ezert_fuggolegesen_temetkeznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec85fe1-0626-4f7b-9e63-38b8a9af01dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba753d8-6867-451b-b15a-3d33a79984ad","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Hongkongban_alig_maradt_hely_ezert_fuggolegesen_temetkeznek","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:09","title":"Függőlegesen temetkeznek Hongkongban, mert alig maradt hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","shortLead":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","id":"20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965422a4-42e7-4dbd-bb66-e96055e5c41b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","timestamp":"2019. szeptember. 17. 04:34","title":"Őrült árával is kitűnik ez a fehérorosz közúti Batmobile","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ec5a3-c4d3-46e1-8044-d9fb79f6a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. ","shortLead":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. ","id":"20190918_Megmergeztek_egy_teljes_sascsaladot_Bekes_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ec5a3-c4d3-46e1-8044-d9fb79f6a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c453568-baa5-432a-b4e7-52640776f60e","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Megmergeztek_egy_teljes_sascsaladot_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:05","title":"Megmérgeztek egy teljes sascsaládot Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]