Itt a kiszivárogtatott Karácsony-hangfelvétel leirata

Karácsony Gergely: Az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást. (...)

Mi a te szereped, mint ennek a blokknak a vezetője?

Karácsony Gergely: Egy csomó minden rám van bízva, program, tehát ezekkel ők nem foglalkoznak, vagy legalábbis én soha nem egyeztettem senkivel, (…) Én úgy működök, hogy viszonylag ritkán csapok az asztalra, és ezt be akarom osztani. Nem egy autoriter ember vagyok, és eddig egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett. (…) A Horváth Csaba egyébként egy kurva nehéz falat, mert a Horváth Csaba sajnos egy szikla ebben a konstrukcióban, jobban, mint a Tüttő Kata vagy bárki. (…) Az egész az, hogy őt kiszereljük ebből a dologból, és rábeszéljük az előválasztásra, ez volt a vigaszág. (…) Elmondom, hogy szerintem Zugló miért járna jól Horváth Csabával, és jól is fog járni. Mert ott igazából a helyi szocikon való kontrollt, azt csak egy MSZP-s politikus tudja jelenleg megcsinálni, ez a helyzet. Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú volt iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki. (…) Az én zsarolási potenciálom alkalmas arra, hogy dolgokat helyretegyen, de bizonyos dolgok nem fognak megmozdulni. (…) A Tüttő egyébként, ezt én is nagyon benéztem, abban az értelemben, hogy én nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. És a Tüttő Kata egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna... Én nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztinger élettársa vagy volt felesége vagy mostani, ezt igazán nem tudom, az nyilván önmagában nem erős ajánlólevél (...)

Vissza tudsz menni Zuglóba, ha visszalépsz?

K. G.: Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...)

De milyen értelemben? Megválasztanak, nem?

K. G.: Tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.

Elmérgesedett teljesen a Tóth Csaba-viszony?

K. G.: Mindig is el volt mérgesedve, csak politikailag le volt dugózva. De hát hogyha én (…)

Az igaz, hogy megfenyegetett a családoddal?

K. G.: Ne viccelj. Többször. Ezek nagyon súlyos történetek.